Na kaprovi si pochutnají i chrudimští bezdomovci

Chrudim – Smažený vánoční kapr i s bramborovým salátem zavoní na Štědrý den také v noclehárně a denním nízkoprahovém centru, které v Chrudimi vede obecně prospěšná společnost Sopre.

Na vánoční stůl nemusí patřit jen kapr, patří však ke klasickému menuFoto: Miloslava Kroužková

„Ze sousední restaurace jsem si půjčil ten největší hrnec, který mají, protože budeme dělat salát z deseti kilo brambor, a to podle receptu, podle nějž se vaří u nás doma. Kromě brambor do něj přijdou ještě salám, vajíčka a okurky. Z havlovických rybníků máme slíbených osm kaprů a od chrudimských řezníků maso na řízky," vysvětluje ředitel Sopre Jan Kouba s tím, že loni se takhle připravilo na 44 porcí kapra a 16 řízků. Jídla bude i letos dost na to, aby vydrželo i na Boží hod.

A nebude to jen kapr. Na začátku tohoto týdne si už klienti nízkoprahového centra, kteří se rekrutují převážně z řad chrudimských bezdomovců, pekli například vánoční cukroví. Do činnosti se zapojila zhruba třetina pravidelných návštěvníků, kteří připravili ze surovin dodaných pracovníky Sopre vanilkové rohlíčky a pracny.

POZVÁNÍ I OD MĚSTSKÝCH STRÁŽNÍKŮ

Na Štědrý den mohou přijít na hostinu všichni chrudimští bezdomovci. Jan Kouba je dokonce zve pomocí strážníků, kteří když někoho bez domova potkají, nabídnou mu možnost strávit svátky v Sopre, nebo si alespoň porci jídla odnést s sebou. Nicméně této možnosti využívá jen mizivá většina pozvaných.

Zítra se v Sopre bude také zdobit vánoční stromeček. „Snažíme se je takto motivovat, aby se z noclehárny znovu dostali do vlastní domácnosti – třeba v nějakém nájemním bytu, aby nebyli jen mezi bezdomovci," poznamenává Jan Kouba.

Podle jeho slov po celý rok existuje možnost věnovat Sopre například staré a nepoužívané lůžkoviny, příbory, knihy, papír na psaní a kreslení.

„Nyní by nám nejvíce pomohlo ovoce – třeba jablka. Každý rok nám přijde mladý muž a vytáhne z batohu dvě čerstvě upečené vánočky, podezírám, že se to týká paní farářky evangelického kostela, ale je to hrozně fajn," usmívá se ředitel Kouba a pokračuje:

„Přivítáme jakoukoliv pomoc od lidí, kteří nepoužívané věci nevyhodí, ale věnují je nám. Máme problém třeba se zimními bundami nebo zimními botami větších velikostí. Často se k nám dostanou bezdomovci, kteří nemají vůbec nic, ani igelitku," dodává Jan Kouba.