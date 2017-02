Na novinové stánky se vrací Týdeník Chrudimsko

Zprávy a zajímavosti najdete na 32 barevných stranách už 14. února.

Foto: redakce

Podobně jako společnost prochází časem razantními životními změnami, tak se vyvíjejí i noviny.

A jsou to právě noviny, které žijí ze vzájemného dialogu. Na jedné straně jsou ti, kteří noviny připravují, a na druhé ti, kteří je čtou. Mezi oběma stranami probíhá výměna informací.

Je proto velmi potřebné vědět, kdo noviny, a nyní už konkrétně Chrudimský deník, čte. Čtenáři jsou aktivní a přemýšliví lidé, rádi si utvoří svůj vlastní názor. Ale jsou také nároční, proto od novin očekávají přesné a objektivní informace. A to jim Chrudimský deník nabízí.

Vývoj Chrudimského deníku, který pro vás v různých podobách každodenně připravujeme, má za sebou pestrou minulost.

Původně to byl týdeník, kterému lidé dávali pro rozlišení od tehdejší konkurence název „černé Chrudimsko". V roce 1994 se stal deníkem a nesl jméno Noviny Chrudimska. Po letech v rámci celorepublikového sjednocení hlavičky Deníku pak převzal označení Chrudimský deník.

Protože velmi dobře víme, že na Chrudimsku žijí patrioti toužící nalézt v novinách co nejvíc informací z jejich okolí, vracíme se po dvaceti letech s týdeníkem. Bude vycházet pod hlavičkou stejného vydavatele, který na stánky a do vašich schránek dodává a nadále bude dodávat Chrudimský deník. Bude to naše služba navíc. Kromě další webové podoby Deníku a také bezplatného Extra vydání, které právě držíte v ruce.

Za dvacet let se v tvorbě novin hodně změnilo. Doby, kdy jsme články napsali, nahráli na disketu a poslali ji autobusem do tiskárny v Hradci Králové, a jedinou technickou vymožeností byl fax, jsou už minulostí. Technická revoluce udělala své. Všechno se zrychlilo, ale to podstatné zůstává. Za vytvořením obsahu stále zůstávají lidé.

A právě redakčnímu týmu záleží na tom, aby se vám noviny dobře četly a především, aby byly pro vás užitečné. Nový Týdeník Chrudimsko nebude kopírovat každodenní vydání Deníku. I když události v týdnu se v něm určitě promítnou. Ale bude to především další čtení, zaměřené na vaše příběhy, na vaše problémy a zájmy.

Jaký bude obsah, na co se chceme v novém produktu Deníku zaměřit?

Týdeník Chrudimsko vychází vždy v úterý. Právě v tento den bude součástí Deníku. To znamená, že ho dostanete zdarma, když si koupíte v úterý na stánku klasický Chrudimský deník, a týdeník v něm bude vložený. Od středy do soboty pak bude na stánku k dostání samostatně za 18 korun. V novém týdeníku najdete podrobně zpracované zajímavé téma, příběhy lidí, rozhovory s osobnostmi okresu, zajímavosti z vašeho okolí. Chybět nebudou servisní informace, samozřejmostí bude přehled kulturního dění, plánovaných programů a akcí na celý týden.

Pět až šest stránek bude v Týdeníku Chrudimsko věnováno lokálnímu sportu, což běžný Deník, který vychází každý den, už v dnešní době v celkovém přehledu nenabízí. Nebudou chybět ani fotoreportáže z akcí v okrese. První vydání týdeníku jsme pro vás připravili už v těchto dnech. Nalézt byste ho měli na stánku. Můžete si ale také předplatit úterní Chrudimský deník, aby vám ho doručili do schránky i s týdeníkem. Jsme přesvědčeni, že se vám bude náš nový produkt líbit a že se stane vhodným doplněním celého portfolia Deníku. To tvoří:

a) každodenní vydání Chrudimského deníku,

b) speciální měsíční vydání EXTRA Deníku

c) webové podoby Deníku a nově zmíněný Týdeník Chrudimsko.

Vaše reakce nám můžete posílat na stávající adresu redakce, která sídlí v Soukenické ulici v Chrudimi. Pište na: chrudimsky@denik.cz a nebo klasickou poštou na Soukenická 154, 537 01 Chrudim. Každý výtisk, který v redakci připravíme, je společným dítětem celého redakčního kolektivu: šéfredaktorky Romany Netolické, redaktorů zpravodajství Marka Nečiny a Lukáše Vaníčka, sportovního redaktora Jakuba Novotného a v neposlední řadě referentky Dany Pecinové. Víme, že představit nový novinový produkt je obtížné, proto si vaší přízně velmi vážíme.

Vaše redakce