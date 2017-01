Na ryby pod jezem útočí zobáky hladových kormoránů

Chrudim, Slatiňany – Hladiny vod na Chrudimsku mnohde pokryl led, což ztížilo lov rybožravým kormoránům. Velcí ptáci se teď proto stahují například pod jez u chrudimské Lupáčovy ulice, kde je díky vířící vodě hladina řeky stále odkrytá.

Bolen po útoku kormorána. Foto: Marek Nečina

Chrudimák Jan Petržílek říká, že ptáci tu teď hodují ve velkém. „Někdo by se možná až divil, do jak velkých ryb se přitom pouštějí. Mě samotného to také překvapilo," říká Jan Petržílek a na důkaz vyndává ze sáčku přibližně třiceticentimetrového mrtvého bolena.

„Kormoráni ho ulovili pod splavem a hned si ho vytáhli na led. Když mě pak zpozorovali, tak se vyplašili a odlétli. Bydlím hned u řeky a jen za poslední dva dny jsem je takto viděl ulovit už třetí rybu. V jednom případě šlo o hrouzka a v tom druhém jim padl za oběť jelec tloušť," pokračuje Chrudimák.

V přestávkách mezi lovem okupují kormoráni koruny jasanů u letního kina. „Vídávám jich tam běžně asi pět. Myslím, že časem dokážou zdecimovat celou tamější rybí osádku. Mají to o to snazší, že se můžou soustředit jen na docela tenký pruh nezamrzající vodní plochy pod samotným jezem," konstatuje Jan Petržílek.

Náletů kormoránů na úzce vymezené lokality v posledních letech díky mírným zimám ubylo. Předtím se ale tito ptáci objevovali třeba i pod jezem ve slatiňanské místní části Škrovád. „Teď tu nejsou. Řečiště pod jezem u letního stadionu je totiž skoro bez vody, která protéká z velké části vedlejší vodní elektrárnou," hlásí jednatel slatiňanských sportovních rybářů Jaroslav Malina.