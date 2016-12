Náměstím se nesl zpěv koled

Chrudim – „Já jsem malá, málo umim, protože se lidí bojim," tuto starou říkanku z Poličska dávají k dobru děti z folklorního souboru Kuřátka během jejich vystoupení na Resselově náměstí v Chrudimi. Spolu s nimi tu české koledy zpívá na 150 dalších diváků.

Kuřátka podle textu „nic neumí", ale to je pořádná lež. Dokládá to už jen fakt, že polovina souboru před vystoupením ochořela a přesto početně oslabený dětský soubor dokázal pod zářícím stromem na náměstí vytvořit nádhernou atmosféru nadcházejících Vánoc. Byť se nemoci podepsaly na repertoáru.

„Máme nazkoušených zhruba třicet koled a ty vybírám podle toho, jaké mi přijdou děti. Dnes jsme třeba nemohli zazpívat sólové písničky, protože nám chybí zpěváci," říká vedoucí Kuřátek Radka Ehrenbergerová.

A rovnou také dodává, kde přišla na onu říkanku, kterou soubor zařadil mezi zpívané kusy na odlehčení:

„V Městském muzeu v Poličce jsem si obkreslovala staré motivy na sukně a tu za mnou tamní muzejnice přišly. Když prý viděly, jaký mám zájem o národopis z okolí Poličky, tak mi z archiválií přinesly tento zápis. On je trochu delší:

Já jsem malá, málo umim, protože se lidí bojim. Pánbůh mě ráčil zachovat, aby mě žádnej neukrad," cituje Radka Ehrenbergerová prastarou říkanku.

Během včerejšího večeru se okolo Kuřátek sešlo na 150 lidí, kteří kolem souboru vytvořili půlkruh. Většina jich v rukou třímala zpěvníky. Když došlo na koledu Narodil se Kristus Pán, zpívalo už celé náměstí.

„Stálo to za to, chodíme na zpívání skoro pokaždé. Pocházím z Valašska, tak folklór obecně velmi obdivuji. Koledy si doma pouštíme i zpíváme, a to už tak týden před Vánoci," říká divačka Věra Balcarová.

Kuřátka ve svém repertoáru mají především staré koledy z regionu. „Čerpám hlavně z Adámka – archiválií z Nasavrcka a Hlinecka," dodává Radka Ehrenbergerová.