Natěrači přemalují zámek do okrové

Slatiňany – Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo vedení slatiňanského zámku depeši s informací, že doporučuje projekt obnovy areálu celého šlechtického sídla k financování z prostředků Evropské unie. Pro zámek to znamená, že by od konce léta roku 2017 mohly začít rozsáhlé rekonstrukce, které se dotknout jak budovy samotné, tak přilehlého parku. S výslednou cenou zahýbe ještě výběrové řízení, nicméně i tak se částka podle kastelána Jaroslava Bušty pohybuje okolo sta milionů korun.

Státní zámek Slatiňany.Foto: Žaneta Málková

„Fasády, západní balkon, prosklená lodžie, jižní věžičky, všechna okna, dveře, nové návštěvnické centrum s bezbariérovým přístupem, restaurování výmalby, vytvoření osmi víceúčelových místností pro výstavy, svatby, různá setkání nebo konference," vyjmenovává kastelán Jaroslav Bušta plánované rekonstrukce na slatiňanském zámku.

Opravy se dotknou i parku, dvou altánů v něm umístěných i malého dětského hospodářství.

Pro návštěvníky bude asi nejviditelnější právě změna barvy fasády z bílé na okrovou. „Zámek byl světle okrový, než jej v 80. letech natřeli na bílo. Bílá tu na fasádách nikdy nebyla a rádi bychom se vrátili zpátky," poznamenává kastelán s tím, že zámek podle módních trendů měnil barvy od růžové po zelenou.

V nezměněné podobě zůstane sgrafitová stěna na východním křídle zámku směrem do města. „Ač je to kočkopes, neboť tam 250 let tam sgrafito nebylo, lidé jsou ale na něj zvyklí, vypadá docela pěkně, tak to měnit nebudeme," dodává kastelán.