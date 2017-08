Nebe nad Chrudimí ovládnou letečtí akrobaté i výsadkáři

Chrudim – Nebe nad městem v sobotu zaplní akrobatická i vojenská letadla a vrtulníky. Na místním letišti se koná letecký den spojený s oslavami 70 let od vzniku výsadkových jednotek v Československu. Pro návštěvníky to znamená, že od rána do večera bude na co koukat a co zažít.

dnes 15:12 SDÍLEJ:

V devět hodin ráno odstartuje v Klášterních zahradách Charitativní běh ve prospěch Vojenského fondu solidarity. Účastníci mají cíl na vojenské části letiště, kde už naplno poběží Den otevřených dveří 43. výsadkového praporu Chrudim. PADÁKY A PUŠKY

Zájemci si mohou prohlédnout výstroj, výzbroj i techniku paragánů. V pravé poledne seskočí na letiště parašutisté na historických padácích, deset minut před půl jednou začnou ukázky boje z blízka Musado, kterou bude následovat simulovaný přepad nepřítele. V jednu hodinu odpoledne pak začne program na civilní části chrudimského letiště. PROGRAM PRO VŠECHNY

„Letecké dny byly v Chrudimi od samého počátku organizovány tak aby si zde přišlo na své co největší spektrum návštěvníků. Pro rodiny s dětmi je připraveno velké množství atrakcí a doprovodného programu. Pro letecké nadšence a odborníky máme každoročně připraveno nějaké speciální vystoupení,“ uvádí František Mottl z Aeroklubu Chrudim, který letecký den pořádá. Nad letištěm proletí stíhačky L-159 Alca a Jas 39 Gripen. Účast a s ní spojené i vystoupení přislíbil letecký závodník a akrobat Martin Šonka, mistr světa ve freestyle akrobacii. „Martin přiletí na stroji Extra 300SR po akrobatické legendě Peteru Bešényim,“ poznamenává František Mottl s tím, že na poslední chvíli potvrdil účast i další letecký akrobat Miroslav Krejčí, který létá ve skupině Flying Bulls. Do vzduchu vzlétnou repliky letounů z první světové války a řada dalších letadel i jejich obřích modelů. Od šesti večer pak rachot motorů nahradí muzika, kdy nejprve vystoupí kapela Memphis a po ní Atmo Music. PĚŠÍ PŘIJDOU JINUDY

Parkování je zajištěné na jižní části letiště, kam lze pohodlně zajet ze Sečské ulice. Nicméně pěší budou mít trasu oproti loňskému ročníku odlišnou. Jakmile sejdou z chodníku, navedou je šipky doprava a na letiště přijdou jakoby „zezadu“.

Autor: Lukáš Vaníček