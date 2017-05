Nejde mi ani brečet, jak jsem šťastná, říká Kajínkova kamarádka

Chrudim - Prožila několik skoro bezesných nocí a hlavně tu včerejší měla žaludek takříkajíc na vodě. Čím víc byla na spadnutí milost prezidenta Miloše Zemana Jiřímu Kajínkovi, tím víc se v jeho letité kamarádce z rodných Prachovic na Chrudimsku Zdeně Havelkové svíral strach, aby od milosti prezident nakonec neustoupil.

Jiří Kajínek, odsouzený vrah, míří 23. května po 23 letech na svobodu z věznice v Rýnovicích v Jablonci nad Nisou díky milosti, kterou mu udělil prezident Miloš Zeman.Foto: Deník / Zbranek Petr

„Jsem neskonale šťastná. Myslela jsem si, že budu brečet, ale mně to ani nejde," říká Havelková. V Prachovicích se Kajínek narodil a také vyrůstal. Do školy chodil do sousední Třemošnice a v osadě zvané Peklo, která leží mezi nimi, žije jeho sestra Miluše. Kajínek už dříve avizoval, že se chce vrátit domů. Do poslední chvíle ale nebylo jasné, zda domovem myslí právě jeho milované Železné hory na Chrudimsku, nebo Prahu, kde žil před nástupem do vězení.

„Chtěli jsme Kajínka na svobodě s přáteli uvítat osobně, ale nebylo jasné, kdy ho pustí. A nocovat několik nocí vedle novinářů… No vzdali jsme to, sama jsem koukala na jeho první slova pro novináře před branou věznice na internetu u kamarádky tady na obecním úřadě, protože doma internet nemám. Byla jsem dojatá. Mluvil krásně a řekl to dobře. I o Havlovi, který sliboval a nesplnil, i o Klausovi, kterému jsem nevěřila ani já sama," řekla Havelková. A naopak podle svých slov smeká klobouk před Milošem Zemanem.

„Ten propuštění neslíbil, ale řekl, že se na jeho případ podívá. Pan prezident si u mě obrovsky získal. Ukázal, že je to skutečně člověk z lidu," dodala Havelková.

Kajínek má právě na Chrudimsku obrovské množství obdivovatelů a příznivců, kteří věří v jeho nevinu. „Minimálně si zasloužil obnovu procesu, když už ne amnestii. Ale chtějte po tom samém soudu, který Kajínka před tím poslal na doživotí, aby byť jen připustil možnost fatálního omylu," řekl včera Deníku muž v jedné třemošnické hospodě. Štamgasti kolem jen souhlasně přikyvovali. „Andělíček to asi nebude. Ale jestli vraždil, o tom jsou velké pochybnosti," přidal se další.

Podle Havelkové měl Kajínek obrovskou podporu i mezi bachaři ve vězení. „Když jsem se třeba jednoho při návštěvě Jirky ptala mezi čtyřma očima, co si doopravdy myslí, řekl, že takový chlap, jak ho poznal, by žádné vraždy nikdy nebyl schopen. A další bachaři i spoluvězni jsou prý s jeho názorem zajedno," dodala Kajínkova dlouholetá kamarádka.