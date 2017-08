Nejvíc se půjčují knihy pro děti

Třemošnice – V kterém ročním období si lidé nejvíce půjčují knihy? Jaké žánry jsou oblíbené, a naopak co se stane, když nějaký opozdilec knížky vrací pozdě? Na tyto otázky nám odpovídala pracovnice knihovny a informačního centra v Třemošnici Pavla Alvarezová.

Knihovna Třemošnice.Foto: archiv

Kolik lidí si půjčuje knížky přes prázdniny?

Podle statistických údajů se čísla moc neliší, někteří čtou nejvíce v zimě, když nemůžou pracovat venku a druzí více v létě. když jezdí na dovolené. Ten kdo čte, čte celý rok a půjčuje si knížky stále.



Nacházíme se blízko velké rekreační oblasti, je možné vypůjčit knížky turistům?

Turistům knížky nepůjčujeme, protože je potom náročné s dohledáváním člověka, kdyby to nevrátil. Nejvíce turisté využívají knížky za 5 Kč, jsou to vyřazené knížky a dary. Najdou tu mnoho žánrů od detektivek, románů, naučné literatury, ženské romány, a o to je zájem. Za měsíc červenec jsme vybrali na vyřazených knížkách za pětikorunu asi 1000 Kč, což je velký objem knížek.



Jaké žánry se nejvíce přes léto půjčují?

Přes léto se nejvíce půjčují dětské knížky. Děti mají prázdniny a nejsou tak časově zatížené. Babičky a dědečkové si chodí půjčit knížky pro vnoučata, aby měli klid. (úsměv)



A co když někdo knížku nevrátí?

Musím říci, že Třemošnice je ukázněné město. Máme jenom pár drobných nevracečů. Já posílám upomínky jednou za tři měsíce, a to 99% lidí přijde s tím, že zapomněli a že ji měli doma na poličce. Jednou se nám stalo, že jsme museli zahájit řízení přestupkové komise, protože knížky jsou majetkem města. Poté se knížky po roce a půl vrátily zpět. Za mou patnáctiletou praxi jsme museli takto zasáhnout jenom jednou.



V okolí Třemošnice je přes léto hodně chalupářů, kteří se z velkých měst stěhují v období od května do září na chalupy. Těm se vyplatí si zaplatit registraci a mohou si tak půjčovat. Díky tomu se mohou dostat k jiným knížkám, než ve velkých městech. Nejvíce je možné si půjčit maximálně deset knížek, aby ostatní nemuseli čekat, než se ty půjčené vrátí. Proto je zaveden takový systém, který zaručí stálý oběh knížek, aby se dostalo na všechny čtenáře. Zdeněk Sasín ml.