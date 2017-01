Nepozorných řidičů v centru neubývá

Chrudim - Pítko ukotvené v dlažbě před poštou na chrudimském Resselově náměstí nedávno opět doplatilo na nepozornost některého z projíždějících řidičů, technici ho nicméně po provedené opravě opět včera vrátili na své místo.

Čtvrtá oprava pítka na Resselově náměstíFoto: Marek Nečina

„Pítko tu dostává docela zabrat, opravujeme ho zde už počtvrté. Vypadá to, že jediné, co by ho mohlo ochránit, by byla kruhová obrana vytvořená z betonových květináčů," usmívá se jeden z mužů. O kus výš na náměstí stojí ještě jedno pítko. Do obou zařízení čas od časů bourají zejména řidiči zajíždějící k bankomatům nebo také motorizovaní účastníci chrudimských svatebních obřadů.