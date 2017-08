Noční soupeření vyhrály hasičky ze Štěpánova

Chrudim - V pátek se konala v Seči tradiční noční soutěž v požárním útoku, která je zařazena do ligy okresu Chrudim. Letos to byl již 20. ročník.

Jako každý rok se soutěž odehrávala na působišti HZS Seč, která zároveň i soutěž pořádá. Do soutěže bylo přihlášeno 15 týmů ženu a 35 týmů mužů, nutno podotknout nejen z pardubického kraje. Tato noční soutěž je specifická právě tím, že jsou ztíženy podmínky minimálním osvětlením, a to vyžaduje mnohem větší koncentraci a soustředěnost na vykonání útoku.

Soutěž byla odstartována nástupem všech týmů, kde byli představeni rozhodčí soutěže, hosti, kteří na soutěž zavítali a též pravidla soutěže. Poté už nic nebránilo startu prvním týmům. Závodilo se zde ze dvou plat, a jako první předváděly své umění ženy. Kategorii žen vyhrály ženy ze Štěpánova, s časem 26,73. Na druhém místě se umístily ženy z Brčekol, s časem 28:34 a na třetím místě se umístily ženy z Lukavice, s časem 30,40.

Po přestavění trati přišli na řadu týmy mužů. Touto soutěží jsme se už dostali do druhé poloviny ligy okresu Chrudim, a každý tým chce urvat co nejvíc bodů a snaha podat co nejlepší výkon je ještě větší. Soutěž byla napínavá až do poslední chvíle, kdy nakonec kategorii mužů vyhrál tým HZS Pardubice, s časem 23,67. Na druhém místě skončili muži z ČHJ Hlinsko, s časem 23,88 a na třetím místě muži z SDH Morašice, s časem 24,46.

Jelikož nám všem požárníkům šlo zejména o radost ze soutěžení, atmosféra na soutěži byla jako vždy skvělá, počasí nám též přálo a my už se nemůžeme dočkat následujících soutěží, které proběhnou 2.9. v Chrudimi a 3.9. v Hlinsku. Jitka Bolechová, SDH Morašice