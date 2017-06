Opravě silnice brání liknavost vlastníků okolní půdy

AKTUALIZOVÁNO 6

Chrudimsko – Vážná dopravní nehoda zablokovala v neděli krátce před desátou hodinou ráno silnici z Ronova nad Doubravou do Žlebů. Jak uvádí policejní mluvčí Jiří Tesař, řidič Volkswagenu Golf zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk a najel do krajnice. Následně se auto převrátilo na střechu a narazilo do stromu.