Opravy kostela stojí miliony, podíl církve je však minimální

Chrudim – Kostel Nanebevzetí Panny Marie na chrudimském Resselově náměstí prochází v posledních letech rozsáhlými opravami. Jde především o opravy krovů a výměnu střešní krytiny. Ovšem samotná katolická církev se ale na mnohomilionových opravách podílí jen okrajově.

KOUZLO chrudimského kostela Nanebevzetí Panny MarieFoto: Karel Dvořák

Hlavní tíži financování nese prostřednictvím ministerstva kultury stát spolu s Pardubickým krajem a také s městem Chrudim. Do konce roku 2016 spolykaly opravy už více než 15,5 milionu korun. Další miliony si přitom ještě vyžádají.

FARNOST VYJDE TAK TAK

Například jen v loňském roce přispělo ministerstvo kultury na opravy střechy více než dvěma miliony a kraj i město pak ještě přidaly každý po milionu.

„Jsem velmi rád, že se v roce 2016 podařilo v historii celé té opravy proinvestovat doposud nejvyšší částku a opravil se opravdu velký kus střechy," uvedl chrudimský arciděkan Jiří Heblt, jehož si zastupitelé pozvali na svou první letošní schůzi.

Vzápětí ovšem následovala série nepříjemných otázek. „Chápu, že objekt je svým způsobem důležitý pro celou chrudimskou komunitu. Připadá vám ale skutečně normální, že vyšší struktury římskokatolické církve na opravy nepřispívají vůbec a arciděkanství ve skutečně minimální míře? Můžete nám vysvětlit, proč ten, kdo je vlastníkem a pro něhož je to svatostánek, se na oprav prakticky neúčastní?" obrátil se na arciděkana místostarosta města Miroslav Tejkl (ČSSD).

„Na otázku, proč v tom naši nadřízení nekonají víc, v zásadě nemůžu dát uspokojivou odpověď. Nevím. V diecézi máme fond solidarity, kde se za rok shromáždí asi tři nebo čtyři miliony korun. Farnosti si pak podávají žádosti, takže my z tohoto fondu dostaneme v nejlepším případě 200 tisíc, což nestačí. Připomenu, že naše farnost spravuje celkem deset objektů, mezi nimiž je i osm kostelů," sdělil arciděkan Heblt.

S příspěvky samotných věřících a například s výnosem z nájemného se celkové příjmy farnosti pohybují kolem jednoho milionu korun. „Z toho ale musíme zajistit veškerý provoz. A jen topení a elektřina představují asi 200 tisíc a pak jsou tu ještě různé drobné opravy. Jediné, co je hrazeno shora, jsou platy zaměstnanců," uzavřel Jiří Heblt.

„Jsem přesvědčen, že církev by z těch 59 miliard, které dostává v restitucích, neměla nakupovat pole a lesy, ale měla by také víc přispívat na opravy takovýchto památek," namítl zastupitel Jaroslav Moučka (KSČM) a naznačil i některé postupy, jimiž by podle něj bylo možné náklady na opravy částečně snížit.

VYJÁDŘENÍ DIECÉZE

Zastupitelé poté arciděkana Heblta požádali, aby jim napříště zprostředkoval vyjádření nadřízené diecéze.

Na špatný stav kostela poukázal už stavebně historický průzkum v roce 2008. Problémem byla třeba opadávající omítka, eroze kamenných článků stavby, provlhčená spodní část zdiva nebo špatný odvod srážkové vody.