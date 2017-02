Opravy ulic ztíží řidičům život

Chrudim - Vodovody a kanalizace Chrudim zahájí na jaře velkou investici.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

V dubnu nebo možná ještě o něco dříve má v Chrudimi odstartovat oprava kanalizace a vodovodu v ulicích Palackého a Obce Ležáků. Bude to akce za více než 50 milionů korun, takže půjde o největší letošní investici společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim.

Stavba kromě jiného výrazně ovlivní dopravní provoz na důležité městské dopravní tepně, jejíž součást obě zmíněné ulice tvoří. Ulice Palackého i Obce Ležáků by sice měly zůstat průjezdné alespoň v jednom směru v podstatě po celou dobu stavby, avšak v kratších obdobích, kdy budou rozkopány křižovatky s ulicemi Rooseveltova, Škroupova a Vrchlického, se tu běžná doprava může dočasně zcela zastavit. Vedení chrudimské radnice už proto promýšlí náhradní objízdné trasy, přičemž připouští, že se doprava načas vrátí v původním rozsahu třeba i do Sídliště Víta Nejedlého. Část tranzitní dopravy by navíc měla být zcela odkloněna mimo město, přičemž jednosměrná náhradní trasa by vedla od Markovic přes Vrcha a dále na Slatiňany.

NÁROČNÉ OBDOBÍ

„Půjde o období, které bude velmi náročné pro řidiče, ale i pro samotné chrudimské obyvatele," upozornil starosta města Petr Řezníček.



Přesný harmonogram objížděk a zákazů zatím není znám, neboť tvoří součást dosud nevyhodnoceného výběrového řízení na dodavatele stavby. Jestliže se ale například Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pustí ve stejném období do avizovaného rozšiřování některých chrudimských kruhových křižovatek, bude situace o to komplikovanější.



Rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě v obou hlavních ulicích potrvá několik měsíců, každopádně však skončí ještě letos. V dalším roce se pak ŘSD postará o opravu a pokládku nových povrchů na obou hlavních komunikacích.



Vzdálenější budoucností obou ulic by měla být jejich proměna ve zklidněné městské bulváry. Dokud však půjde o silnice první třídy, nebude možné tyto plány realizovat. Situace by se měla změnit po úplném dokončení chrudimského silničního obchvatu, kdy by měla podstatná část zbývající tranzitní dopravy zmizet z chrudimského centra.