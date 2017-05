Chrudim - Ve Spolkovém domě se konalo městské kolo soutěže v oblasti právního vědomí „Právo pro každý den". Zúčastnilo se jí 48 vybraných žáků 8. ročníků základních škol z Chrudimě (ZŠ U Stadionu, Chrudim, ZŠ Dr. Peška, Chrudim, ZŠ Školní náměstí Chrudim a GJR Chrudim) v čtyřčlenných družstvech.

Osmáci znají právo pro každý den.Foto: archiv

"Celkem 195 žáků bylo během II. pololetí školního roku proškoleno kolegou Jiřím Hrabčukem a na základě školního kola postoupila z každé školy tři družstva do městského kola soutěže. Vědomosti žáků bodovala odborná porota a ta měla co bodovat. Test nebyl jednoduchý a žáci se s ním statečně poprali," řekla vedoucí městského sociálního odboru Radka Pochobradská.

Výsledky:

1. GJR Chrudim L. Jakubčová, V. Myšková, R. Slezák, J. Chour

2. GJR Chrudim A. Pejchová. K. Teplý, V. Blažek, T. Netolický

3. GJR Chrudim T. Voříšek, V. Novák, K. Štědrá, J. Koubová

4. ZŠ U Stadionu Chrudim M. Vtípil, D. Nekvapil, A. Venhart, A. Janáčková

5. ZŠ Dr. Peška Chrudim

6. – 7. ZŠ Školní náměstí Chrudim

6. -7. ZŠ Dr.Peška Chrudim

8. U Stadionu Chrudim

9. U Stadionu Chrudim

10. ZŠ Dr. Peška Chrudim

11. ZŠ Školní náměstí Chrudim

12. ZŠ Školní náměstí Chrudim

Cílem projektu Právo pro každý den bylo naučit žáky právním znalostem, ale především dovednostem používaných v každodenním životě. "Chlapci a dívky vědí, co se smí nebo co se má a co ne, například, že starší osobu mají nechat v autobuse nebo tramvaji sednout, ale důležité je, že tak skutečně učiní. Znalost je sice základem dovednosti, ale teprve dovednost je klíčem k životu ve společnosti. Ty se promítají nejen do právní znalosti, ale i do osobnostních postojů založených celkovou výchovou v rodině, ve škole nebo komunitě," dodala Pochobradská.



Porota se shodla, že se soutěžící dobře orientovali v rodinném právu, největší potíže jim dělalo rozlišit trestný čin od přestupku u různých modelových situací. Vandalismus v podobě skákání na autě např. pojmenovali jako „Car dance", poškození majetku vysvětlili jako ublížení na majetku. To byly jen úsměvné perličky, ale jinak výsledky pro všechny dopadly velice dobře, neboť rozdíl mezi 1. a 5. místem byly pouhé 3 body.