Pacientům pomáhá se cvičením robot. Chybí mu ale jméno

Luže – V Hamzově léčebně na Košumberku již delší čas pomáhá zejména malým pacientům při cvičení robot nebo vláček. Tyto zdánlivé hračky jsou však prošpikované senzory a malými motorky, takže s nimi může dítě manipulovat na dálku pouze pohybem končetin. Například rychlost plastového vlaku reguluje pomocí paže. Malý pacient se většinou zabere do hry a ani si neuvědomuje, že zároveň vykonává taková cvičení, která mu pomáhají s rehabilitací.

Robota pohání program s celou škálou cviků. Vláček se ovládá pohybem ruky.Foto: Foto: archiv Hamzovy léčebny

S nápadem, jak pomoci postiženým dětem a zapojit do jejich léčby moderní techniku, přišli studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích na podzim roku 2013.

„Sestavili a naprogramovali prototyp zařízení a na začátku roku 2014 oslovili Hamzovu léčebnu. Spolupráce se rozeběhla a nyní se již pracovníci léčebny mohou pochlubit klinickou studií, která prokázala, že zařízení opravdu pomáhá. V naší léčebně jsou již tři pracoviště pro dospělé a děti a studenti dále vymýšlejí další vylepšení a pomůcky," uvádí referentka propagace a kultury Jana Zavřelová.

Mechanického robota naprogramovali studenti tak, aby předváděl pohyby, které po něm malý pacient napodobuje. V jeho repertoáru se nachází velké množství cviků. V budoucnu se role mohou otočit.

Robůtek by měl být napojen na technologii která snímá pohyby dítěte, takže bude naopak on napodobovat, co pacient dělá. „Vedení léčebny si od tohoto rozšíření slibuje nejen ještě větší motivaci dítěte ke cvičení, ale také kontrolu prováděných cviků a lepší zpětnou vazbu pro lékaře, který by měli v rukou podrobný zápis ze cvičení," říká ředitel léčebny Václav Volejník.

Mechanickému pomocníkovi však chybí jméno a při jeho hledání se Hamzova léčebna obrací na veřejnost. „Své tipy nejoriginálnějšího jména můžete posílat pomocí webového formuláře na www.hamzova-lecebna.cz. Pokud se nacházíte v Hamzově léčebně, můžete svůj tip napsat na tipovací lístek, který najdete na panelu při vstupu do pavilónu F," dodává Zavřelová.