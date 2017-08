Padl rekord! Na Konopáči se potkalo 82 favoritů

Heřmanův Městec – Autokemp Konopáč hostil během uplynulého víkendu sraz milovníků a fanoušků Škody Favorit. Ze všech koutů republiky přijelo neuvěřitelných 82 vozidel, což překvapilo i samotné pořadatele.

„S pořádáním srazů jsem začala v roce 2012. Už loni jsme si mysleli, že 68 účastníků bude naše maximum a letos jich máme 82,“ usmívá se hlavní pořadatelka Jitka Pazdírková mile potěšená opravdu hojnou účastí.

„Fáčko“, kam se podíváš. Tak by se dal popsat výhled návštěvníků během sobotního dopoledne. Modrý, bílý, vínový, s tuningem i bez… k vidění byly hlavně opečovávané vozy, které ještě před začátkem Fáčkolympiády jejich majitelé naleštili, aby je co nejlépe reprezentovali.

Olympiáda zahrnovala ryze motoristické disciplíny pro muže i ženy. Dámy musely například vyměnit kolo, házet klínovým řemenem na cíl a také poznávat součástky v motoru favoritu. Pořadatelé se ukázali jako pěkní lišáci, neboť se mezi rozdělovačem, topením nebo palivovým filtrem nacházela i jedna součástka navíc, která do motoru vůbec nepatřila.

Klíčové centimetry

Zatímco dámy šroubovaly, za jejich zády už šoféři pevně svírali volanty, aby co nejpřesněji projeli překážkovou dráhu, kterou tvořilo šest překážek tak úzkých, že od každého kola zbývalo necelých pět centimetrů. Mezi nimi museli řidiči projet – třemi popředu, třemi pozadu. A to vše pochopitelně na čas.

„Favorit je náš mazlík,“ usmívá se Martina Kočová, která právě splnila poslední část Fáčkolympiády. „Poznat některé díly mi dalo docela zabrat, ale kolo jako ženská taky vyměňuji, takže to bylo v pohodě. Když s partnerem děláme na autě, pracujeme na něm spolu,“ říká motoristka. A rozesměje se ještě více při otázce, zda partnerovi mluví do řízení. „To víte že jo, ale on mně víc.“

Dvojice s milovaným favoritem přijela z Ústí nad Orlicí a podobných motosrazů se s oblibou účastní. Letos už jich navštívili sedm.

Účastníky srazu na Konopáči čekal ještě orientační závod se slepou mapou a také spanilá jízda na Seč a zpátky.