Památka pilota RAF už nevybledne, Chrudimští mu odhalili pamětní desku

Chrudim – Rachot motoru stíhacího letounu Spitfire, který dvakrát zakroužil nad Chrudimí, doprovodil v sobotu dopoledne odhalení pamětní desky chrudimskému rodákovi a válečnému hrdinovi Jaroslavu Kudláčkovi. Ten se během druhé světové války stal pilotem Royal Air Force (RAF) a s bombardérem provedl řadu bojových letů.

Vedení města ve spolupráci s občanskou iniciativou Tmavomodří, která pečuje o odkaz Československých letců působících v RAF, pamětní desku umístilo mezi okna na průčelí budovy základní školy v Husově ulici.

„Osudy našich válečných letců se pomalu propadají do hlubin archívů. Snažíme se jejich památku připomenout na místech, kde bydleli, chodili do školy nebo bohužel i zahynuli. Velká inspirace přichází od potomků těchto hrdinů, ať je to Tom Dolezal nebo Dagmar Johnson Šišková – jejich otcové byli piloty třistajedenáctky, stejně jako pan Jaroslav Kudláček,“ uvedl již před časem za Tmavomodré Radek Uhlíř.

Chrudimský rodák zahynul při letecké katastrofě, která se udála 5. října 1945. Letounem Consolidated Liberator GR VI měl do Československa přepravit 17 cestujících. Krátce po startu z anglického letiště Blackbushe se vzňal levý vnitřní motor. Oheň se rychle šířil a pilot stroj stočil zpátky na letiště.

Kilometr a půl před cílem ale letoun narazil do země. V plamenech nalezlo smrt všech 17 cestujících, z toho devět žen a pět dětí, a také všech šest členů posádky včetně Jaroslava Kudláčka.