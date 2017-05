Chrudim – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje novou trať, která má zajistit pohodlnější cestování mezi Pardubicemi a Chrudimí. Mnoho obyvatel obcí, jež stavba zasáhne, s ní však nesouhlasí. Hlasitě se ozývají zejména lidé z Ostřešan.

Pardubice a Chrudim má spojit nová trať.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Takzvaná ostřešanská spojka by se odpojila od koridoru v Pardubičkách a vedla by od Nemošic přes Mikulovice kolem Ostřešan přímo do Chrudimi. Stará trať vedoucí kolem pardubického závodiště má kvůli letišti zůstat, zbylá část by patrně zmizela.

Přípravy stavby ostřešanské spojky, jejíž náklady se odhadují na 2,3 miliardy korun, jsou v plném proudu. „Předpokládáme, že letos v listopadu bude podána žádost o územní rozhodnutí, v roce 2018 pak vypsána soutěž na zpracování projektové dokumentace a v následujícím roce podána žádost o stavební povolení," uvedl Marek Illiaš, mluvčí SŽDC. Stavba je naplánována na únor 2020 až říjen 2022.

Včera starosta Ostřešan Josef Vodrážka obdržel dokumenty k procesu EIA, při němž se posuzuje vliv stavby na životní prostředí. „Je to přes 130 stran textu. Do třiceti dnů má obec podat závazné stanovisko," uvedl starosta. Dokumentace počítá s alternativním vedením trati na náspu, v zářezu nebo v částečném zářezu, kdy by trať byla schovaná v terénu. „Varianta zářezová je preferována obecními úřady již od začátku projektování, a to zejména s ohledem na budoucí vizi místního okolí," uvedl Marek Illiaš.

Správa železniční a dopravní cesty naopak kvůli spodní vodě chce trať postavit raději na náspu. Hydrogeologické průzkumy prý potvrdily, že v případě vedení trati v zářezu by hladina spodní vody dosahovala vysoko nad kolej.

Právě představa valu vysokého od 6 do 11 metrů kousek od obytných domů obyvatele Ostřešan děsí. „Směrem na Dražkovice, jen asi sto metrů od rodinných domů má být násep vysoký šest metrů a je ještě třeba připočítat výšku vlaku," uvedl starosta Ostřešan. „Projektanti si vybrali mikulovický kopec, jeden z mála kopců v krajině na Pardubicku, a namířili trať přímo proti němu. Ostřešanská spojka je konstrukčně šílenost a ani ekonomicky nevychází," řekl Martin Havelka, člen Spolku pro ochranu přírody a krajiny – Ostřešany, který založili zdejší občané, aby mohli zasahovat do řízení týkajícího se spojky.

Na stranu obyvatel Ostřešan se postavil i pardubický poslanec Martin Kolovratník, když nedávno prohlásil, že ostřešanskou spojku je třeba přetrasovat. „Projektanti nakreslili trať velmi blízko obce Ostřešany, na 11ti metrovém náspu hned za zahradami obyvatel. Tvrdím, že tudy trať vést nemůže a že se Správě železniční dopravní cesty nepodaří ji projednat," řekl Deníku Martin Kolovratník.

Ideální by podle něj bylo vést trať souběžně s budoucím jihovýchodním obchvatem Pardubic, poté zpátky směrem k letišti a napojit ji na starou trať u Medlešic. „Bude to však znamenat změnu územního plánu kraje a to představuje zpoždění stavby až o dva roky," dodal Martin Kolovratník.

Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) operuje studií Uzel Pardubice, ve které projektanti řešili sedm možných způsobů modernizace pardubického nádraží a tratě mezi Pardubicemi a Chrudimí. Právě stavbu ostřešanské spojky vybrali jako nejlepší řešení.

Vlaky z Chrudimi do Pardubic nyní jezdí neobvyklým způsobem, musí zajíždět na úvrať do Rosic nad Labem, stejně komplikovaně z města i vyjíždějí, cesta mezi oběma městy trvá kolem dvaceti minut. Nová trasa by prý výrazně urychlila spojení mezi Chrudimí, Pardubicemi a Hradcem. Vznikla by také nová zastávka v centru Pardubic, a to mezi podjezdem ulic Jana Palacha a ulicí 17. listopadu. Nové zastávky jsou na spojce plánovány také v pardubické průmyslové zóně, v Pardubičkách, v Chrudimi, v Ostřešanech a v Nemošicích.