Páteční večer patří Queen Symphonic

Chrast – „Přimlouvala bych se za opravu chrasteckého přírodního divadla, ale dřevěné lavičky s plastovými sedáky bych do něj nedávala. Myslím, že by je vandalové stejně brzy rozbili. Trocha toho nepohodlí se podle mě dá vydržet a plast se do lesa stejně moc nehodí," okomentovala včera stávající podobu místního přírodního divadla chrastecká obyvatelka na procházce se psem.