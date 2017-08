Pardubický kraj– Několik dní trvalo pátrání po káněti, které uletělo po silném větru ze zámecké obory ve Žlebech. Pomocí sociální sítě po něm pátrali lidé z celého kraje, protože dravec dokáže běžně uletět i padesát kilometrů.

Pátrání po káněti má šťastný konec.Foto: Zámek Žleby

Luky, tak se káně jmenuje, spolu s dalšími dravci oživuje prohlídku zámku ukázkou práce sokolníků. „Je velmi ochočen a když bude mít hlad, vyhledá lidskou společnost,“ zveřejnil žlebský zámek na svém facebookovém profilu společně s popisem uprchlíka. Ten se ale šťastně vrátil domů, a to bez úhony.



Připomíná to příběh Charlieho, orla stepního, který před několika lety ulétl chovatelce Heleně Kuchynkové. Když pláchl poprvé, pomohla výzva Chrudimského deníku a lidé Charlieho nalezli v Hlinsku. Po nějaké době orel ulétl znovu. „Bojím se, aby ho někdo ve strachu o drůbež nezabil. To se v minulosti mnohým sokolníkům stalo,“ řekla tehdy Helena Kuchynková.



Charlie už se domů nevrátil stejně jako samice orla Charlotta, „Už jsme ji neviděli, nejspíš ji tehdy někdo zastřelil,“ dodala majitelka.