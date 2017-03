Pavel Novák z Kameniček má ke Zlatému Ámosovi krůček

Kameničky – Pavel Novák, učitel kameničské základní a mateřské školy, postoupil do finále soutěže Zlatý Ámos. Stal se jediným zástupcem východních Čech. Sympaťák, sportovec a fešák Pavel Novák má k celorepublikovému titulu dobře našlápnuto.

Pavel Novák z KameničekFoto: archiv učitele

Několik vybraných žáků ho podpořilo v prvním semifinálovém kole a vtipným pěveckým vystoupením se snažilo přesvědčit porotu, že jejich učitel si ocenění za svou práci zaslouží. Poté následovalo druhé semifinálové kolo, do kterého Pavel Novák vstoupil s fotografií a švihadlem.

Do semifinále soutěže Zlatý Ámos vstoupil kameničský učitel Pavel Novák se švihadlem v ruce. „Mělo to symboliku v tom, že v naší škole stále rozvíjíme fyzičku a jsme zapojeni v projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů a Česko sportuje, kde se skáče přes švihadlo. Ve škole jsem zavedl švihadlářskou ligu, kde děti skáčou o přestávkách a nesledují tak přihlouplé mobily. Také je to symbolika, že táhneme za jeden provaz," usmívá se Pavel Novák.

Dalším soutěžním trumfem byla fotografie školní zahrady, kde stojí všichni žáci v olympijských kruzích.

OLYMPIJSKÉ KRUHY

„Chtěl jsem na tom demonstrovat, že spolupracujeme s obcí i rodiči – od obce máme pozemek a rodiče sehnali hlínu a bagr, vše upravili a zaseli. Na snímku jsou vidět pingpongové stoly a pískové doskočiště – o to se zasloužili samotní žáci tím, že si polovinu hodnoty tohoto snu odpracovali sběrem kamenů, brambor a pomocí v rybárně. A v neposlední řadě jde o symbol úcty, pokory, spolupráce, pospolitosti a hry v duchu fair play, což určitě olympijské kruhy ztvárňují," pokračuje Pavel Novák. Třetím předmětem, kterým přesvědčil porotu Zlatého Ámose o postupu do finále, byl pět metrů dlouhý arch papíru, na kterém školáci popsali všechny vlastnosti a aktivity jejich učitele.

Finále ankety Zlatý Ámos se uskuteční 24. března v hotelu Olšanka v Praze. Je veřejné a o Zlatého Ámose budou učitelé a učitelky bojovat v týmu se svými žáky. Čeká je několik soutěžních úkolů. Za prvé musí pedagogové svým samostatným vystoupením zaujmout porotu a diváky, za druhé předvedou krátké společné vystoupení se svými žáky. Další dva úkoly jsou tajné.