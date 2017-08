Pilota RAF Jaroslava Kudláčka připomene pamětní deska

Chrudim – Chrudimští si připomenou památku hrdiny zahraničního odboje a v sobotu 19. srpna od 11 hodin na budově základní školy v Husově ulici slavnostně odhalí pamětní desku chrudimskému rodákovi Jaroslavu Kudláčkovi.

Letoun Raaf-Liberator.Foto: DENÍK/Archiv

Ten se během druhé světové války stal pilotem 311. československé bombardovací perutě Royal Air Force (RAF). Do řad britských vzdušných sil se z protektorátu dostal přes Polsko, Rumunsko, Egypt a Francii.

ŘEŠILO SE KAM

„S myšlenkou na připomínku plukovníka Kudláčka přišla občanská iniciativa Tmavomodří, jež pečuje o odkaz československých letců působících v RAF. Nebylo o čem dlouze přemýšlet, snad jen o vhodném místě pro pamětní desku,“ říká chrudimský starosta města Petr Řezníček.

„Společně jsme vytipovali několik míst, nejvhodnější se ukázala budova základní školy v Husově ulici. Tuto školu totiž Jaroslav Kudláček jako žák navštěvoval,“ dodává místostarosta Jaroslav Trávníček s tím, že pamětní desku najdeme mezi okny v průčelí budovy školy při pohledu z Fibichovy ulice.

SMRT V PLAMENECH

Jako kapitán čtyřmotorového letounu Liberator provedl Jaroslav Kudláček během války se svou posádkou řadu hlídkových letů nad Biskajským zálivem i nad Severním mořem.

Jako jediný Čechoslovák napadl ponorku akustickými torpédy. Útok provedl 11. února 1945 v noci za hustého sněžení při letu ve velmi malé výšce.

Chrudimský rodák zahynul při letecké katastrofě, která se udála 5. října 1945. Letounem Consolidated Liberator GR VI měl do Československa přepravit 17 cestujících.

Krátce po startu z anglického letiště Blackbushe se vzňal levý vnitřní motor. Oheň se rychle šířil a pilot stroj stočil zpátky na letiště. Kilometr a půl před cílem ale letoun narazil do země.

V plamenech nalezlo smrt všech 17 cestujících, z toho devět žen a pět dětí, a také všech šest členů posádky včetně Jaroslava Kudláčka.

NEZAPOMENOUT

„Osudy našich válečných letců se pomalu propadají do hlubin archívů. Snažíme se jejich památku připomenout na místech, kde bydleli, chodili do školy nebo bohužel i zahynuli. Velká inspirace přichází od potomků těchto hrdinů, ať je to Tom Dolezal nebo Dagmar Johnson Šišková – jejich otcové byli piloty třistajedenáctky, stejně jako pan Jaroslav Kudláček,“ vysvětluje za Tmavomodré Radek Uhlíř.

Pamětní deska je zhotovena z černého mramoru, pod ní bude instalován nerezový kroužek, do kterého je možno vsadit kytici.



Obřad začne v 11 hodin, po projevech bude následovat položení květin, státní hymna a minuta ticha. V 11.15 přeletí nad shromážděnými účastníky historický letoun Spitfire. Po dvou průletech přistane na chrudimském letišti.