Plasty by přírodnímu divadlu neslušely

Chrast – „Přimlouvala bych se za opravu chrasteckého přírodního divadla, ale dřevěné lavičky s plastovými sedáky bych do něj nedávala. Myslím, že by je vandalové stejně brzy rozbili. Trocha toho nepohodlí se podle mě dá vydržet a plast se do lesa stejně moc nehodí," okomentovala včera stávající podobu místního přírodního divadla chrastecká obyvatelka na procházce se psem.

O přírodním divadle se teď ve městě mluví stále častěji. Chrastecká starostka Martina Lacmanová potvrzuje, že v otázce přírodního divadla stojí město na rozcestí. „Kolega radní navrhoval vybudovat v prostoru jeviště betonovou desku, která by sloužila pro výstavbu venkovní kryté pergoly. Diskutujeme o tom, všechny názory, které kolem sebe slyším, samozřejmě tlumočím kolegům z rady města, ale dál jsme zatím nepostoupili," říká starostka. „Momentálně zvažujeme v prostoru jeviště vytvoření rozebíratelného plata ze zámkové dlažby o rozměrech přibližně deset krát deset metrů. Na tomto platu by pak mohl stát stan nebo mobilní pódium. Šlo by o inventář, jenž by bylo možné podle potřeby rozebírat a odvážet, aby se nemohl stát terčem vandalů," pokračuje starostka. „Počítáme také s postupnými opravami hlediště. Jeho horní část, která je nyní v horším technickém stavu a stejně nebývá diváky zaplněna, bychom chtěli upravit s využitím ztraceného bednění do takové podoby, aby ji bylo možné snadno udržovat za pomoci sekaček, křovinořezů a podobně, přičemž by ji šlo i nadále využívat při divácky nejvíce navštěvovaných akcích," vysvětluje Martina Lacmanová. Vedení města podle starostky věří, že vynaložená investice by nemusela přesáhnout částku 150 tisíc korun. Rozhodnuto však ještě není. „Budeme rádi, když se nám se svými náměty svěří co nejvíc lidí," vyzývá okolí starostka.



Tuto neděli si Chrastečtí v přírodním divadle připomenou Den matek. V kulturním programu se zde představí místní pěvecké sbory a příchozí se mohou těšit rovněž na pohádkové představení Čert a Káča.

Autor: Marek Nečina