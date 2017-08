Po pětileté přestávce se do Cihelky vrací Studnice Fest

Hlinsko – Po pěti letech se fanoušci hudebního festivalu Studnice Fest konečně dočkali. Pořadatelé akci obnovili a navázali na předchozích deset ročníků.

Studnice Fest.Foto: archiv pořadatelů

Studnice Fest se uskuteční v pátek 4. a sobotu 5. srpna v areálu Cihelka na okraji Hlinska.



Účast potvrdilo jednadvacet kapel, mnohé z nich patří mezi legendy české hudební scény. Pozvání přijala například kapela Buty, pardubická Dukla vozovna, Volant nebo kníže porno-folku, jak se někdy Závišovi přezdívá. Mnohé skupiny vystupovaly na Studnici během uplynulých ročníků, část hostů však bude mít premiéru, a to například bigband KYX orchestra nebo Lenka Dusilová.



Areál bude otevřen v pátek od 15:00 do 2:30 a v sobotu od 9:00 do 2:30.



Jak uvádí pořadatel Jakub Balada, parkování i stanování je zdarma. Návštěvníci festivalu mohou své vozy odstavit na vyznačené louce vpravo od silnice ve směru od Hlinska. Přímo u areálu je parkování zakázáno, bude sloužit pouze pro pořadatele a kapely.



„Na parkovišti z důvodu bezpečnosti nedoporučujeme stanovat. Stanování je možné ve stanovém městečku na krásné louce asi 300 metrů nad areálem. Cesta bude značená,“ uvádí Balada s tím, že předprodej vstupenek skončil včera, ale lístky budou k dostání u vstupu do areálu.

Jakub Balada: Nebude to jen ryze punková akce



Byla potíž navázat po tak dlouhé pauze?

Nebyla, lidé si to ještě pamatovali a dost našich známých se nás ptalo, zda bychom nechtěli Studnici obnovit. Začali jsme se o tom bavit s kamarády i kapelami, a jak nás naše okolí hecovalo a podporovalo, tak to bylo jednodušší.

Pravda, po pěti letech člověk musel obnovovat kontakty na dodavatele, zdravotníky a další nezbytné záležitosti. Areál se za tu dobu také změnil a přípravy byly docela hektické, ale celkově se žádný velký problém neobjevil.



Změní se nějak výrazně podobna obnoveného festivalu?

To určitě ne, naopak bychom chtěli zachovat atmosféru, kterou Studnice Fest vždy měl. Ta je z našeho pohledu naprosto skvělá – areál není tak velký, leží uprostřed lesa. Potíž byla ale v tom, že během pětileté pauzy naše oblíbené kapely – třeba Tleskač nebo Sunshine už nehrají, tak jsme hledali nové.

Když se podívám na dramaturgii festivalu, už to nebude jen ryze punková akce. Vystoupí například Buty nebo Lenka Dusilová s Baromantikou, takže akce bude univerzálnější a žánrově rozmanitější, než čistě punk, rock a ska.



Za jakou kapelu jste opravdu rád, že v Cihelce vystoupí?

Nelze určit jednu skupinu. Dukla vozovna, Volant, Skyline – to jsou naše oblíbené kapely, které na Studnici vystupovaly pravidelně a pak se vždy ptaly, zda nebude další ročník, že by rády přijely.

Letos mám velkou radost třeba z Lenky Dusilové a jsem zvědavý, jak to dopadne, protože bude hrát už v sobotu odpoledne, protože pak přejíždí ještě na jeden festival. Doufám, že přijde hodně lidí. Na pátek večer se nám podařilo domluvit Buty, což bude určitě také zajímavé vystoupení.

Program

Pátek 4. srpna

16:00 Není zač

17:00 Corpulent Provocateur

18:00 – Kalkata band

19:10 KYX orchestra

20:40 Buty

22:10 Dukla Vozovna

23:30 Imodium

00:50 Záviš

Sobota 5. srpna

12:00 2+kk

12:50 Slamerbanger

13:50 Pomalu plující

15:00 Lenka Dusilová & Baromantika

16:10 Esence

17:10 Lety mimo

18:20 Volant

19:50 Fast Food Orchestra

21:10 Xavier Baumaxa

22:40 Skyline

00:00 Smrtislav

1:10 Ég er GRIN