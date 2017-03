Polévku si vaříme v kotlíku, říká průvodce lesní školky

Chrudim - Na tábořišti chrudimského spolku Palučiny v lese nedaleko Úherčic se už rok pravidelně tři dny v týdnu scházejí děti předškolního věku k toulkám po přírodě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„S dětmi trávíme velkou část času venku, na výpravách, a to za každého počasí," říká Jan Hlaváč, jeden z průvodců lesní školky Palučiny. „Hodně chodíme. Mimo jiné proto, že při radostném pohybu dochází k oboustrannému propojení mozkových hemisfér, což má rozhodující vliv na budoucí duševní vývoj," vysvětluje s úsměvem průvodce a nabádá rodiče: „Chcete-li mít bystré děti, povzbuzujte je k tomu, aby hodně chodily a pohybovaly se venku."

Kromě pohybu se děti postupně zapojují do činností souvisejících s chodem školky. „Kolem poledního chystáme dřevo na oheň, na zahrádku dojdeme pro bylinky a krájíme zeleninu na polévku, kterou společně uvaříme v kotlíku. Ale nemějte strach, k polévce mají děti vždy další jídlo z domova, ohněm se nespálí a nožem nepořežou," dodává Hlaváč. Po obědě následuje odpočinek v zázemí tábořiště. Šup do spacáku a už je tu pohádka: „V širokánském oceánu, na ostrově Bujánu stojí sloup ze zlata…"

Školka funguje od pondělí do středy od 8 do 15 hodin. Rodiče, děti a průvodci spolu prožívají každý měsíc slavnosti, setkávají se na brigádách a pracují na zahrádce. „Od letošního září bychom rádi rozšířili nabídku také o školní skupinu. Společně se ponoříme do tvarů písmen a číslic, do dobrodružství matematických úloh, prozkoumáme taje naší mateřštiny. Školákům navíc nabídneme čtvrteční setkání s projekty z různých oblastí, exkurzemi a výlety. Volná místa jsou jak v předškolní, tak i ve školní skupině," dodává Jan Hlaváč.

Zájemci o tento způsob vzdělávání mohou získat informace například dnes od 17 hodin v klubovně spolku Palučiny v chrudimské Svěchyňově ulici.