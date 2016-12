Policisté a hasiči hráli hokej pro malou Štěpánku a vyhráli

Chrudim – Policisté a hasiči spolu po celý rok spolupracují, leč to se změnilo v pondělí večer. Na zimním stadionu v Chrudimi se odehrálo vánoční utkání týmů policie a hasičů. Byl to boj, neboť muži zákona obhajovali vítězství a hasiči jim měli co vracet.

Po závěrečném hvizdu odcházeli do kabin jako vítězové policisté, kteří své kolegy přehráli 4:3. Nicméně měli přitom úsměv na rtech, neboť vlastně vyhráli všichni. PENÍZE PRO NEMOCNOU HOLČIČKU Utkání mělo benefiční cíl a ten se splnil opravdu na výbornou. Každý příchozí přispěl dobrovolným vstupným na malou Štěpánku. Za necelou hodinu se podařilo vybrat 15 203 korun!

„Hasiči a policisté se rozhodli, že mimo svou každodenní pomoc, kterou poskytují lidem, jež se ocitnou v nouzi, podpoří i malou holčičku Štěpánku, která má mozkové onemocnění, slabé svalstvo, nadměrnou kloubní volnost, epilepsii, poruchu příjmu potravy i oční a sluchovou vadu. Peníze se vybíraly i během hokejového utkání, na které se přišel podívat i chrudimský starosta Petr Řezníček a náměstek krajského ředitele HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský. Ten také předával mamince Štěpánky na konci utkání vybrané peníze určené na rehabilitaci, která Štěpánce velmi pomáhá," uvádí mluvčí hasičů Vendula Horáková. „Ještě jednou obrovské děkuju vám, všem hrajícím i fandícím hasičům a policistům. Vaše pomoc je pro Štěpánku obrovskou pomocí a hlavně motivací pokračovat v boji proti všem svým diagnózám. Moc rádi bychom ještě přijeli poděkovat osobně i se Štěpánkou, jelikož ona svým úsměvem dokáže říci víc než já slovy, a její úsměv si zasloužíte," uvedla po zápase Lucie Pospíšilová, maminka Štěpánky. ZA ROK ZNOVU I samotní hráči si utkání pochvalovali, byť na straně hasičů vládlo jisté zklamání. „Dotahovali jsme skóre 0:1, 1:1, 1:2 a deset minut před koncem to bylo 3:3, ale bohužel nám dali posledního fíka a my už nevyrovnali," řekl hasič Jakub Morávek. , s tím, že příští rok uspořádají další utkání, aby pomohli dalším lidem. Slušně obsazené bylo i hlediště, odkud fandilo na dvě stovky diváků, kteří s sebou měli sirény i bubny a udělali pořádný „kotel".

