Pomocníci strážníků v lednu skončí

Skuteč – Pracovní smlouvy trojice asistentů prevence kriminality, kteří pomáhali Městské policii Skuteč, končí ke 31. lednu tohoto roku. Jeden působil v Luži a dva ve Skutči. Placení byli úřadem práce a ten podle informací od skutečského starosty Pavla Bezděka prodloužení smluv neschválil.

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Vedení města však o výraznou pomoc s udržováním pořádku nechce přijít.

„Už v prosinci jsem s úřadem práce jednal a rádi bychom alespoň jednoho až dva asistenty prevence kriminality zachovali," říká Pavel Bezděk s tím, že uzavřené smlouvy platí do konce ledna. Nové bude možné uzavřít minimálně za jeden měsíc. Skutečská radnice tak nyní čeká na rozhodnutí úřadu, od začátku kterého měsíce by se romští asistenti mohli vrátit do služby.

„Smysl to má. Osvědčili se například při jednání s určitými komunitami lidí, kde jsou větší problémy. Je dobře, že taková možnost existuje a rádi bychom ji nadále využívali," doplňuje starosta.

Skutečským strážníkům budou asistenti prevence kriminality také chybět. „Za rok a půl udělali pořádný kus práce. Za tu dobu měli možnost nahlédnout do práce městské policie. Asistenti měli respekt nejen ve své komunitě. Tento projekt je dobrý nápad a nám se osvědčil," říká velitel Městské policie Skuteč Jiří Stuna a nahlíží do knihy zásahů.

„Asistenti několikrát během svého působení zabránili rvačkám, opakovaně nás volali k první pomoci občanům, věnovali se konzumaci alkoholu na veřejnosti, aby se po náměstí neváleli opilci a bezdomovci a nežebrali od lidí peníze," vyjmenovává Jiří Stuna s tím, že asistenti zvládali rozlišovat závažnost případů, něco vyřešili sami, popřípadě přivolali strážníky.

V poslední době se jim také například podařilo dopadnout vandaly, kteří rozbíjeli okna domů ve skutečské Školní ulici.

„Lidé hodnotili kladně jejich hlídky na hřbitovech, kde se zmírnily krádeže a poškozování věcí. Do ztrát a nálezů odevzdali desítky nalezených mobilních telefonů, průkazů nebo peněženek," poznamenává vrchní strážník.

S projektem asistent prevence kriminality původně přišlo Ministerstvo vnitra ČR a nyní se realizuje prostřednictvím Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. Uchazeč musí být vyučen nebo mít absolvovaných devět tříd základní školy. Samozřejmostí je čistý trestní rejstřík.

„Asistent prevence kriminality je zaměstnanec obce zařazen k obecní policii, který ve smyslu zákona o obecní policii není čekatelem ani strážníkem," dodává Jiří Stuna. Vybavení byli kšiltovkou, reflexní vestou, zastavovací terčíkem, mobilní telefonem a slzným sprejem pro ochranu.