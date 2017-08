Pouť ještě neodjela, končí až v pondělí

Chrudim – Nebe nad městem v sobotu zaplní akrobatická i vojenská letadla a vrtulníky. Na místním letišti se koná letecký den spojený s oslavami 70 let od vzniku výsadkových jednotek v Československu. Pro návštěvníky to znamená, že od rána do večera bude na co koukat a co zažít.