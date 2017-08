Pouť vynesla přes čtvrt milionu korun

Chrudim – Majitelům pouťových atrakcí i mnohým stánkařům se ode dneška nabízí možnost dalšího výdělku při tradiční pouti v Ronově nad Doubravou, avšak radnice v Chrudimi už může bilancovat. A počítat přitom i statisíce korun, jež městu vynesly poplatky za zábor veřejných prostranství.

Chrudimská pouť.Foto: Karel Dvořák

V Chrudimi bylo letos k vidění 57 atrakcí a přibližně 270 prodejních stánků. „Za jejich umístění bylo vybráno 774 100 korun, což je částka korespondující s příjmy v uplynulých letech,“ řekl místostarosta města Jaroslav Trávníček.



Přípravu veřejných prostranství i jejich průběžný a závěrečný úklid letos opět zajistila společnost Technické služby Chrudim, jejíž ředitel Zdeněk Kolář uvedl: „Pouť jsme zabezpečili 34 kontejnery na směsný komunální odpad a čtyřmi velkoobjemovými kontejnery, které se vyvážely v sobotu a v neděli ráno popelářským vozem. Úklid prováděli naši zaměstnanci vždy ráno mezi šestou a osmou hodinou.“



Během pouti a po skončení úklidu bylo odvezeno celkem 14 tun komunálního odpadu. Úklid chrudimského Resselova náměstí a přilehlých lokalit byl dokončen v pondělí, avšak ještě do konce tohoto týdne bude probíhat také úklid přístupových komunikací a uskutečňují se rovněž drobné opravy komunikací a chodníků.



RONOV NA STARTU

Srpen je na Chrudimsku spojen i s Vavřineckou poutí v Ronově nad Doubravou. Ta začíná právě dnes.



Ronovská pouť je o poznání menší než ta chrudimská, takže podle tamějšího starosty Marcela Lesáka nemůže město na Doubravě ani zdaleka očekávat statisícové příjmy. „Když to počítám, tak u nás půjde asi o šest kolotočů a vybereme něco mezi 60 až 70 tisíci korunami. Možná by někdo rád viděl ještě vyšší vybranou částku, ale my jsme už tak poplatek za pronájem zvyšovali a nechceme ho šroubovat natolik, aby sem majitelé atrakcí třeba přestali jezdit. Pouť tu má dlouhou tradici a určitě bychom nechtěli, aby tato tradice skončila kvůli penězům,“ vysvětluje starosta.



HLAVNĚ BEZ VANDALŮ

S úklidem po pouti v Ronově potíže nemívají, avšak vedení města chce důsledně dohlížet na to, aby uprostřed všeobecné zábavy nedošlo k ničení majetku na veřejných prostranstvích. „Teď jsme dokončili rekonstrukci náměstí, před kostel jsme umístili sochy a jakmile by tu nastal nějaký problém s vandalismem, tak tady příští rok nechceme světské vidět,“ dodává rozhodně starosta.



Úplným vyvrcholením letošní pouťové sezóny na Chrudimsku bude opět Bartolomějská pouť v Heřmanově Městci. Ta odstartuje v pátek 25. srpna ve 14 hodin a skončí až v pondělí 28. srpna ve 22 hodin. Atrakce totiž zůstanou v Bažantnici v provozu ještě během tradičního pondělního posvícení. (man, sd)