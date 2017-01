Prase se ubránilo, pes nepřežil

Chrast, Hlinsko – Během uplynulého víkendu došlo poblíž Chrašického rybníka v Chrasti ke kontaktu divokého prasete se psem většího plemene. Pes tento incident nakonec nepřežil.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

Podle chrasteckých myslivců došlo zřejmě k tomu, že volně pobíhající pes v lokalitě divočáka vyrušil a poté i pronásledoval. V pravděpodobné pozdější potyčce, už mimo dohled majitele, poté pes utrpěl vážné krvácivé zranění, jemuž nakonec podlehl. A to i přes neodkladně provedenou veterinární operaci.

Myslivci teď v reakci na uvedenou událost žádají majitele psů, aby měli své čtyřnohé svěřence vždy pod dozorem. „Nejlépe na vodítku, aby svým chováním nerušili zvěř v období nouze a následně také v období kladení mláďat," vyzývají členové mysliveckého sdružení občany na webových stránkách města. Svoji prosbu nechali rozhlásit i prostřednictvím chrasteckého uličního rozhlasu.

OHLEDY JSOU NA MÍSTĚ

„Po městě se mezitím začaly šířit zvěsti, že divoké prase pobíhalo i po náměstí a na jiných místech v centru. Už proto, aby se lidé zbytečně nebáli, jsem myslivce požádala, aby k tomu zaujali nějaké stanovisko," vysvětluje starostka města Martina Lacmanová.

„Nikdo sice přesně neví, jak ke konfliktu došlo, ale myslivcům se jeví jako nejpravděpodobnější už zmíněný scénář, podle kterého byl původcem incidentu právě pes. Nebylo by to ostatně poprvé a nejde také jen o prasata. Už dříve jsme tu zaznamenali případy, kdy třeba dva nebo tři volně vypuštění psi vběhnou do stáda srn a rozhánějí je. Majitel se přitom směje na kraji pole a pochvaluje si, jak se mu psi krásně vyvětrali," pokračuje Martina Lacmanová.

„Jak mi myslivci vysvětlili, srnky ve stávajících mrazech kvůli tomu dostanou třeba i zápal plic a do několika hodin nebo dnů mohou uhynout. To už ale zřejmě majitel takového psa vůbec netuší," uzavřela chrastecká starostka Martina Lacmanová.

Na problém s volně pobíhajícími psy upozorňují například také úředníci odboru životního prostředí MěÚ Hlinsko. Připomínají, že pro pobíhání psů bez vodítka (avšak vždy pod dozorem) jsou vymezeny jen plochy parku u bývalého hlineckého koupaliště a louky mezi silnicí č. II/343 (Hlinsko-Jeníkov) a Hamříkem.

Chovateli psa, který poruší příslušné ustanovení zákona o myslivosti nebo poruší obecně závaznou vyhlášku města Hlinska, pak hrozí za spáchání přestupku pokuta až do výše 30 tisíc korun.