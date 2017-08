Při Dnech evropského dědictví se v kraji otevřou desítky kulturních památek

Chrudim – Zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zástupci města Chrudim včera představili program Národního zahájení Dnů evropského dědictví. To se odehraje od pátku do neděle příštího týdne právě v Chrudimi a Dny evropského dědictví se pak v celém Česku uskuteční od 9. do 17. září. Zapojí se do nich přes 100 obcí s více než 800 památkami místního i světového významu.

Tisková konference k programu zahájení Dnů evropského dědictví.Foto: Deník/Marek Nečina

V Pardubickém kraji se v rámci Dnů zdarma návštěvníkům namátkou otevře třeba podkarpatský dřevěný kostelík v Dobříkově, synagoga v Heřmanově Městci, kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti, bývalá barokní sýpka v Jevíčku, zámek a Městské muzeum v Lanškrouně, Východočeská galerie v Pardubicích, barokní radnice v Poličce, hrad Svojanov, barokní areál ve Vraclavi, Litomyšlská brána ve Vysokém Mýtě či domek Prokopa Diviše v Žamberku. Tento výčet ale není úplný, neboť otevřených památek bude v Pardubickém kraji celkem asi šedesát!



Téma letošních Dnů evropského dědictví zní „Památky a příroda“ a toto téma se odrazí i při jeho chrudimském národním zahájení. Regionální muzeum v Chrudimi připravuje otevření hned několika přírodovědných výstav doplněných tématickými doprovodnými akcemi. Návštěvníci muzea se mohou těšit třeba na expozici „Rybářství a rybníkářství nejen na Chrudimsku“ nebo na výstavu „Ryba v lidové kultuře“.



Na programu bude i v pořadí čtvrtá výstava Tomáše Pavlíka, tentokrát zaměřená na počátky vzniku Země spojené s mytologií. Chystá se i program „Rybářské soboty“, ve kterém si budou moci nejen děti vytvořit výrobky z rybích šupin, seznámit se s výrobou rybářských sítí nebo si zasoutěžit o ulovení muzejního sumce. Naplánována je i výstava věnované českým výzkumům u zemských pólů nazvaná „Antarktida a 30 let ochrany ozonové díry“.



Vlastní program Národního zahájení začne v Chrudimi v pátek 8. září, na kdy bude připravena komentovaná prohlídka města s architektem Markem Janatkou, vernisáž výstavy „Nositel tradic lidových řemesel“, slavnostní koncert Chrudimské komorní filharmonie, ohňová show na Žižkově náměstí nebo lampionový večer s hudbou v Klášterních zahradách.



Sobotní program na Resselově náměstí uvede někdejší televizní hlasatelka Marie Tomsová. Kromě volné návštěvy mnoha památek se lidé mohou těšit i na Chrudimské obžinky spojené s jarmarkem, vystoupeními folklorních souborů či s loutkovým představením pro děti. Chybět nebude ani nabídka tématických workshopů či vernisáž výstavy Fotoklubu Chrudim.



V neděli se uskuteční ještě například exkurze na Podhůru a na rozhlednu Bára nebo Lesní slavnost na Čertově skalce.

Autor: Marek Nečina