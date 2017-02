Ptačí chřipka zasáhla první chov na Chrudimsku

Nasavrky, Ochoz - Neregistrovaný chov 56 slepic a 13 kachen byl ve středu ráno zlikvidován v Ochozi u Nasavrk. Majitelka se svým synem nejprve drůbež pochytala a potom už pracovníci krajské veterinární správy přistoupili k usmrcení za pomoci injekcí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

"V úterý večer byla nákaza potvrzena, hned ráno jsme přistoupili k likvidaci," uvedl ředitel Krajské veterinární správy Pardubice Josef Boháč. Virus, který se poprvé v Evropě objevil v roce 2009, velké mrazy nezastavily. Naopak – výrazné oteplení by mohly omezit šíření nákazy.

Kolem ohniska vznikla dvě pásma. Tříkilometrové ochranné pásmo zasahuje katastrální území Ctětína, Českých Lhotic, Hodonínu u Nasavrk, samotných Nasavrk, Ochozi, Podlíšťan, Švihova, Vížek a části Žumberku vymezenou potokem Ležák. Do pásma dozoru spadají další desítky obcí v okruhu deseti kilometrů od Ochozi. Mezi nimi jsou například Slatiňany, Chrast, Trhová Kamenice nebo i část Chrudimi.

Vedení obcí spadajících do ochranného pásma musí nejpozději do pondělí pořídit soupis všech hospodářství, kde jsou ptáci chovaní v zajetí a zajistit nepropustné kontejnery, do kterých by se ukládala těla uhynulých opeřenců. Podle tajemníka Pavla Nováka se v Nasavrkách a okolí budou nádoby rozvážet dnes při pořizování soupisu chovů ptactva v zajetí.

Majitelé musí zamezit kontaktu svého chovu s volně žijícími ptáky, a to i s jejich trusem, který by mohl spadnout třeba do krmiva nebo vody. Ptactvo je třeba uzavřít do budov v hospodářství, kde se chovají, a okna i větrací otvory zajistit sítí.

Chovatelé musejí sledovat zdravotní stav svého ptactva a neprodleně hlásit každé zvýšení nemocnosti, úmrtnosti nebo významný pokles produktivity krajské veterinární správě na telefonní čísla: 466 768 670, 777 303 010, 777 783 312 nebo 773 851 059.

Plné znění nařízení veterinární správy si můžete přečíst zde.

Mezi majiteli chovů se nyní šíří nejistota: "Ale to víte, že se bojím. Mám jen tři kachny a sedm slepic, ale špatně bych nesla, kdyby musely kvůli nákaze ptačí chřipkou umřít," říká třeba Marta Pokorná.