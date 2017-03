Radní nominovali Jarmila Chládka

Chrudim – Radní města Chrudimi doporučili zastupitelstvu schválit udělení ceny Osobnost města Chrudim za rok 2016 panu Jarmilu Chládkovi (in memoriam) v oblasti kultura.

Jarmil ChládekFoto: archiv

Jarmil Chládek (1926–2015) se stal v roce 1973 ředitelem Muzea loutkářských kultur a tuto funkci zastával až do odchodu do důchodu v roce 1986. Podílel se na činnosti několika loutkových a divadelních souborů, mnoho let byl také členem přípravného výboru festivalu Loutkářská Chrudim a v letech 1956 – 1969 byl redaktorem a výtvarníkem Zpravodaje Loutkářská Chrudim.

V 70. letech se pod jeho vedením sbírka Muzea loutkářských kultur velmi rozrostla o základní artefakty a muzeum se stalo oblíbeným cílem cest mnoha návštěvníků. Až do roku 2010 působil Jarmil Chládek v poradním sboru pro sbírkovou činnost muzea. Zemřel 26. září 2015 ve věku 89 let.

„Na ocenění navrhla pana Jarmila Chládka historická a letopisecká komise proto, že i díky jemu mohlo být v prosinci minulého roku české a slovenské loutkářství zapsáno na seznam nehmotného dědictví UNESCO," dodává k doporučení starosta města Petr Řezníček.

Slavnostní předání ceny Osobnost města Chrudim za rok 2016 je plánováno v průběhu festivalu Athény východních Čech, který se bude konat letošního 21.–23. dubna. (sd)