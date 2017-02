Rekonstrukce chrudimské porodnice rodičkám dveře nezavřela

Chrudim – Chrudimská nemocnice zkvalitňuje prostředí pro rodičky a jejich novorozené děti.

Z tohoto důvodu od začátku roku probíhá částečná rekonstrukce sociálních zařízení na oddělení šestinedělí, které je dočasně přesunuto do jiných prostor v přízemí. Provoz porodnice, která se mezi ženami těší oblibě, je však nadále zachován.



„Porody nadále probíhají bez jakýchkoliv omezení," potvrdil primář gyneko-logicko-porodnického oddělení Tomáš Pavlíček a dodal: „Díky přestěhování oddělení šestinedělí jsme mohli zachovat kontinuitu provozu i v této mimořádné situaci. Ženy mají k dispozici dvoulůžkové pokoje, které jsou zařízené podobně jako na původním oddělení šestinedělí. Navíc v rámci této rekonstrukce bude provedeno i plánované malování. To znamená, že oddělení v letošním roce nebude uzavřeno."



Rodičky tak mohou nadále využívat péče a služeb chrudimské porodnice, která pracuje i na dalším zlepšení prostředí na porodních sálech. „Stále je vybavujeme novým nábytkem a pomůckami ke zpříjemnění porodu. Ženy mají k dispozici vanu, různé masážní prostředky, teplou rašelinu k nahřívání, žebřiny, stoličky nebo balóny. Možná je i aromaterapie či muzikoterapie. Bezplatně poskytujeme epidurální analgézii, Entonox a jiné metody tišící bolest při porodu," uvedl primář Pavlíček.



Chrudimská porodnice je mezi ženami oblíbená. Svědčí o tom i dotazníky spokojenosti rodiček za loňský rok, v nichž byla hodnocena jako nejoblíbenější v rámci Nemocnice Pardubického kraje. „Velice nás to těší, máme radost z přízně rodiček. Svým přístupem se snažíme tuto vysoko nastavenou laťku udržet," pronesl primář Pavlíček.



O oblibě svědčí i statistická čísla. V minulém roce v porodnici Chrudimské nemocnice rodilo 1141 žen. Je to o 100 více než o rok dříve.



„Snížili jsme i podíl císařských řezů. V tomto trendu chceme pokračovat a zároveň chceme nabízet kvalitní péči o rodičky v průběhu porodu a po něm," dodal primář Pavlíček.