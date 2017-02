Roman Málek uhájil své křeslo

Chrudim – Opozici nevyšel další pokus o odvolání chrudimského místostarosty Romana Málka. Jinde zřejmě nevídané koaliční uspořádání s celkem čtyřmi místostarosty tak zůstává na chrudimské radnici realitou.

Roman Málek.Foto: Tomáš Holý

Pod návrh na Málkovo odvolání se tentokrát podepsal kromě dvou zastupitelů za Svobodné také František Pilný z hnutí ANO 2011. A byl to také on, kdo si vzal v diskuzi jako první slovo. Koalici v něm vytkl, že za poslední dva roky ve městě neviděl realizaci jakéhokoliv významnějšího projektu.

„Prostě se tu nic neděje. Možná se pracuje na nějakých měkkých projektech, ale z těch zde následujícím generacím těžko něco zůstane. A to za situace, kdy máme rekordní počet místostarostů v chrudimské historii," posteskl si zastupitel. Přirovnal pak stav na chrudimské radnici k situaci před pádem vlády premiéra Petra Nečase, kdy se s některými poslanci mělo licitovat o jejich odchodu z parlamentu výměnou za lukrativní posty ve státních firmách. „Není vytvoření postu čtvrtého místostarosty také takovým korupčním úplatkem? Jen proto, aby stávající koalice vůbec kdy vznikla?" ptal se František Pilný.

Petr Lichtenberg (Svobodní), byl ve svém vyjádření ještě ostřejší. „Město velikosti Chrudimě se čtyřmi místostarosty? To je doslova výsměch jeho obyvatelům. Vy si z nich normálně děláte srandu," hřímal. „A není to jen o jménu Roman Málek. Je to o tom, že abyste mohli vládnout a držet si své finanční prebendy, tak zřídíte čtyři místostarosty. Vůbec vás přitom nezajímá, co si myslí obyvatelé tohoto města," opřel se zastupitel do koalice.

Starosta města Petr Řezníček (SNK - ED) vzápětí označil vystoupení Petra Lichtenberga za demagogii. „Protože pokud bychom se měli vrátit k tomu, jestli chceme čtyři, tři, dva nebo jednoho místostarostu, tak pak to není otázka jmenovitě Romana Málka, ale i kteréhokoliv dalšího z místostarostů," poznamenal.

Zastupitel Josef Káles (Svobodní) ovšem na starostova slova opáčil tvrzením, že aktivita a užitečnost Romana Málka pro město je dlouhodobě velmi nízká. „Jestli říkáte, že všichni místostarostové jsou si rovni, tak lžete sami sobě," shrnul svůj příspěvek.

S kritikou Romana Málka pak vystoupil i Jaroslav Moučka (KSČM), zatímco radní Tomáš Židek (SNK – ED) naopak vyzvedl místostarostovu aktivitu při jednáních městské rady.

Sám Roman Málek nevystoupil. Vše okomentoval až po hlasování, v němž se pro jeho odchod aktivně vyslovilo pouhých 11 ze 27 zastupitelů. „Nestál jsem o nekončící diskuzi. Teď ale chci poděkovat všem, kteří koalici podrželi a děkuji také těm, kteří mě přišli na jednání podpořit v řadách veřejnosti," řekl Roman Málek.