Ronovští v čele se starostou si udělali výlet na kole

Ronov nad Doubravou - Místní skauti v sobotu zahájili cyklo sezonu akcí Od pramenů Doubravy do Ronova, tentokrát se uskutečnil již sedmý ročník.

Na návsi v Radostíně u Velkého Dářka se sjelo 26 cyklistů a po 10. hodině se peloton vydal k jednomu pramenu řeky Doubravy. Po nezbytném fotografování trasa pokračovala přes Hlubokou okolo rybníku Řeka na Bílek, dále do Libice n/D, kde si cyklisté doplnili energii v místní hospůdce. Po občerstvení skupina dále pokračovala na Maleč, Ostružno, Pařížov, Mladotice do cíle v Ronově nad Doubravou.

"Celkem nenáročná trasa měřila 55 kilometrů. Velmi nás těší účast ronovského starosty Marcela Lesáka. Počasí bylo přímo stvořené na cyklovýlet, závady minimální - pouze jedem přetržený řetěz - a žádná újma na zdraví," zhodnotil cyklo akci pořadatel František "Bobr" Zvěřina.