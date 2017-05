Rozhledna na Lichnice je oficiálně v provozu

Chrudim - V pondělí se konalo oficiální zprovoznění rozhledny na Lichnici. Na hradním nádvoří se sjeli starostové, zástupci firem a ředitelé školek a škol z regionu. Tuto událost si nenechalo ujít i několik desítek zvědavých přihlížejících.

Krátce po 14. hodině se slova ujal starosta města Třemošnice Miroslav Bubeník a zahájil slavnostní akt, v němž všechny seznámil s historií rozhledny. „Je to tady krásné romantické místo, a pokud přidáme ještě výhled, kvalita se ještě umocní," říká v úvodu. Do roku 1997 zde stála původní dřevěná vyhlídka, která byla kvůli špatnému technickému stavu stržena.



V roce 2007 se začalo diskutovat o znovu vybudování původní vyhlídky. Mezi prvními návrhy bylo umístění malé věžičky tam, kde nyní stojí rozhledna. Jako další návrh panovala myšlenka vybudování terasy nad současným muzeem. Vzhledem k historické hodnotě hradu zvítězil návrh vybudování rozhledny jako je vidět dnes a to kvůli zachování nynějšího vzhledu. V roce 2010 projekt získal stavební povolení, které bylo kvůli dotaci v roce 2014 prodlouženo o další dva roky. Rozhledna vznikla za podpory Pardubického kraje, Mikroregionu Železných hor tj. 11 sdružených obcí, města Seče a dalších sponzorů.



K nové rozhledně vede dřevěné schodiště. Je vysoká deset metrů a tvořena je z 15 dřevěných a 48 železných schodů. Ta je umístěna na třech ocelových pilířích ukotvených do betonového základu. Dva pilíře jsou nosným prvkem vyhlídkových podest. Třetí pilíř je opěrným bodem pro spirálovité schodiště. Celá konstrukce je smontována ocelovými šrouby a je vyrobena tak, aby neodrážela sluneční paprsky. Tato konstrukce však není vzhledem k ochraně památky spojena se zdivem hradní věže.



Po zahájení se slova ujal člen představenstva Mikroregionu Železné hory Marcel Lesák, který je současně starostou města Ronov nad Doubravou.



Součástí programu bylo představení o kruté panně Miladě od dětí ze ZŠ Třemošnice. Ta si chtěla vzít za muže pouze toho, který se třikrát otočí s koněm a v plné zbroji na dívčím kameni. Tato žena se stala inspirací pro jméno. „Ten, kdo se k ní nebude hezky chovat, toho Milada shodí do rokle," říká s úsměvem kastelánka hradu Ivana Matyková.



Po vystoupení následoval křest. O ten se postarali zástupci Pardubického kraje Roman Línek a René Živný.



Po tomto programu se všichni pozvaní přesunuli do cukrárny v Třemošnici, kde byl pro ně připraven raut s pitím a lehkým občerstvením. V současné době zbývá jen vyřešit problém s parkováním, což značně omezuje návštěvníky této historické památky. Tereza Mrázková, Zdeněk Sasín ml.