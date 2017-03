Rozhlednu smontují do měsíce

Na začátku důležitého utkání byla vidět chuť zvítězit, oba týmy chtěly vyhrát. Tomu, komu se to nepodařilo bylo družstvo Chrudimi. Hráči byli zkroušení, ale brali to doopravdy sportovně. To se nedá říci o mužstvu z České Třebové. Vítězný tým přežil v poslední minutě drtivý tlak. Vyrovnání viselo na vlásku a tak není divu, že po závěrečném hvizdu zavládlo na straně hostů velké nadšení.