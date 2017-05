Rychmburk opustí klienti s duševním onemocněním

Předhradí – Po roce 2020 už nebudou na hradě Rychmburku u Skutče žít duševně nemocní lidé. Čeká je stěhování do komunitního bydlení v objektech nebo pronajatých bytech s potřebnými sociálními službami.

Hrad Rychmburk.Foto: archiv

„Již třetím rokem žijí čtyři klienti z Rychmburku v chráněném bydlení v běžných bytech ve Skutči a dalších deset v komunitním bydlení v Předhradí. Na samotném hradě zůstává 29 lidí a podle plánu bychom je mohli přestěhovat do roku 2020," uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.



Hrad vystavěný ve 14. století za tři roky osiří a zatím není jasné, k jakému účelu bude využíván. Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek si nemyslí, že by se našel movitý zájemce ochotný zaplatit milion korun ročně za provoz. „Domluvil jsem s děkanem fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislavem Lábusem, že by s návrhy možného využití mohli přijít i studenti v rámci semestrálních prací. Hrad je celkem zachovalý, kraj ho totiž pravidelně opravoval. Mohl by sloužit více účelům současně, a to nejen z pohledu turistické infrastruktury," řekl Roman Línek.





Hrad Rychmburk byl v roce 1964 prohlášen kulturní památkou. V roce 1990 bylo historické jádro obce Předhradí prohlášeno památkovou zónou. (pk, ron)