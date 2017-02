Senioři často trpí samotou. Dobrovolníci jim pomáhají procházkou nebo četbou

Praha/Chrudim – Čtyři kola před koncem činí náskok Chrudimi na Benago dvanáct bodů, navíc má lepší vzájemné zápasy. Co to znamená? ERA-PACK již nemůže o první pozici v tabulce CHANCE Futsal ligy připravit vůbec nic, svěřenci trenéra Condeho se mohou těšit z nejlepšího výchozího místa do blížícího se play-off. Na Spartě se dařilo zejména Maxovi, který v prvním zápase v novém roce nastřílel do sítě soupeře hattrick!