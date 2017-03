Senioři se chtějí stále vzdělávat

Chrudim – Chrudimské hráče čekaly poslední dva zápasy základní části a všem bylo jasné, o co se hraje. V případě jednoho vítězství si chrudimský tým zajistil vstupenku do play off. No a v případě dvou vítězství by Chrudim ovládla celou skupinu B a stala se tak mistrem 2 ligy.