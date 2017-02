Senioři si mohou snadno zavolat pomoc, aniž by potřebovali telefon

Chrudim - Signalizační zařízení monitoruje aktuální polohu uživatele a dokáže poznat, pokud třeba upadl.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Centrum sociálních služeb a pomoci (CSSP) Chrudim nabízí novou službu, díky které mohou být senioři nadále aktivní, samostatní a v bezpečí. Zájemcům zapůjčí signalizační tlačítko, kterým si mohou zavolat pomoc.

POZNÁ PROBLÉMY

Pokud má senior pocit, že potřebuje pomoc, stiskne tlačítko na zařízení a jeho prostřednictvím mluví přímo s operátorem. Ten vyhodnotí situaci a začne jednat podle předem individuálně dohodnutého postupu – buď rovnou přivolá sanitku, nebo zavolá kontaktní osobu seniora.



Signalizační zařízení současně dokáže samo vyhodnotit situaci a rozpozná potíže člověka – například pád nebo jiné rizikové situace i ve chvíli, kdy senior nemůže tlačítko použít.



Pokud by se například stalo, že by uživatel upadl a nebyl schopen si přivolat pomoc sám, operátor bude signalizačním zařízení upozorněn na neaktivitu seniora a pošle pomoc přímo na místo, kde se osoba aktuálně nachází.

STÁLE PO RUCE

Signalizační tlačítko je malé a uživatel jej může pohodlně nosit třeba na krku, v kapse nebo na ruce a může se pohybovat po celé republice, kde je dostupný signál GSM. Pouze večer vloží tlačítko do nabíječky a to se samo přepne do nočního režimu, přesto zůstane plně funkční. Pokud by jeho uživatel na dobíjení zapomněl, přístroj se sám připomene zvukovým signálem a následně ho operátor upozorní, že je zařízení třeba vložit do nabíječky.



„Signalizace umožní seniorům zůstat nadále v jejich domovech. Budou vědět, že nejsou sami a pokud bude potřeba, dostane se jim rychlé pomoci. Rodinní příslušníci se mohou věnovat svým pracovním i soukromým aktivitám a přesto budou mít jistotu, že jejich blízcí nezůstanou bez pomoci, pokud ji budou potřebovat," říká zastupující ředitelka CSSP Chrudim Marta Menšíková.

OBAVY Z BEZMOCI

Pořízení tlačítka zvažuje například šestasedmdesátiletá Jiřina, která bydlí v malé vesničce u Chrudimi. „Ráda pracuji na zahrádce, ale bojím se, že kdyby se mi něco stalo, nebudu si moci zavolat pomoc. Kamarádka si takhle zlomila ruku a na zemi ležela několik hodin, než ji našli," říká seniorka.



„Tátovi je skoro osmdesát. Postará se o sebe, ale když jsme všichni práci, je doma sám. Svého času rád cestoval, tak bych rád měl jistotu, že se mu nic nestalo nebo neleží někde v lese, když se rozhodne jít ven," dodává Jaromír Rulík, který o službě též uvažuje.