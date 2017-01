Sezona se prozatím vyvíjí příznivě

Hlinsko – V Hlinsku se v této sezóně ke včerejšku lyžovalo již 43 dní. Minulá sezona trvala 77 dní, dlouhodobý průměr bývá kolem 90 dní, v nejlepších letech se lyžovalo i 110 dní.

Lyžování, ilustrační snímekFoto: Deník

„Netvrdím, že tato sezona bude plnotučná, rozhodně se ale jeví, že to dotáhneme na solidní ekonomickou vyrovnanost," uvedl Robert Vokáč ze Ski klubu Hlinsko. Přes špatné výsledky středisko investovalo s pomocí úvěru do zasněžovacího zařízení přibližně pět milionů korun a do budoucna plánuje také výstavbu velkého parkoviště.