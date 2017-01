Silvestrovské porody - Michalka si dala načas

Chrudim - Prvním miminkem roku 2017 se v chrudimské porodnici stala Michaela Tůmová. Narodila se v 10:04 dopoledne, vážila 4020 gramů a měřila 51 centimetrů.

Michaela Tůmová s maminkou EvouFoto: Lukáš Vaníček

"Před půlnocí jsme zjistili, že se hlásí na svět, tak jsme vyjeli do porodnice," říká maminka Eva, kterou na sále podporoval její partner Petr. Ten poté musel odjet zpátky domů do Prostějova u Žumberku. Tam už na malou Michaelku čekají sourozenci Daniel (15), Klára (12) a Petr (10). "Je krásná. Věděli jsme dopředu, že to bude holčička," dodává pyšná maminka.

Posledním miminkem, které se v roce 2016 v chrudimské porodnici narodilo, byla Nikolka Vohnoutová. Ta přišla na svět dvě minuty před půl sedmou večer a vážila 2,67 kilogramů a měřila 49 centimetrů. Rodiče Josef a Dana pocházejí z Trojovic, kde také na malou sestřičku čekají sourozenci Martin a Lukáš.