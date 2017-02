Sjezd po letech: Sníh stále drží a v Bojanově vědí, jak toho využít

Bojanov – V sobotu kolem druhé hodiny odpoledne se desítky místních sešly na jednom z nedalekých kopců, aby se účastnily sjezdu na čemkoliv.

Organizátoři z řad sboru dobrovolných hasičů i Městyse Bojanova zde vytvořili takřka profesionální sjezdovku a pro závodníky i diváky připravili teplé nápoje na zahřátí. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – děti ve školkovém věku, školáci z prvního stupně, druhého stupně a dospělí nad patnáct let.

„Závod pořádáme poprvé od roku 2010, a to proto, že dříve prostě nenasněžilo. Konkurence je zde velká – přišlo zhruba tolik lidí, jako v předchozích ročnících dohromady," uvedla Darja Michálková, která se mezi organizátory ujala megafonu. Kromě dobrých časů ze sjezdů rozhodoval i umělecký dojem a originalita vozů a vozítek, se kterými lze kopec sjíždět. Mimo bobů, snowboardů a tradičních pytlů se slámou, na kterých se dá zajet překvapivě obstojný výkon, se na kopci ukázalo i speciálně upravené kolo, kráva ze saní a různé variace sedaček a starých lyží.

I když pro každého zde měli cenu za účast a děti si mohly dát čaj kdykoliv a zdarma, poháry a medaile dostali jen vyvolení.

Mezi nimi byl i Petr Sotona, který dosáhl mety nejvyšší – putovního poháru městyse Bojanova. Na svém ski-kole zajel skvělý čas a na porotu udělal i prvotřídní estetický dojem. „A to jsem se ani nesnažil," zahlásil s humorem vítěz. Nyní už můžeme jen odhadovat, jak dlouho se u něj trofej udrží. Nerozhoduje totiž jen to, jak tvrdá bude konkurence v příštích letech, ale i to, zdali v příštích letech počasí konání závodu umožní.

Filip Horák