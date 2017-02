Sjezdovky lákají na víkend, přibývá i stop pro běžkaře

Chrudimsko – Sjezdové areály na Chrudimsku letos zažívají dobrou sezonu. Vyznavači sjezdového lyžování si v těchto dnech a týdnech přicházejí na své jak v Hlinsku, tak také v Trhové Kamenici nebo v nedaleké Hluboké.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Aleš Vaníček

„Ideální sněhové podmínky, výška sněhu více jak 80 centimetrů," zní před dalším bílým víkendem hlášení z hlineckého ski klubu. Jisté omezení se tu týká jen dnešního provozu na černém svahu, který bude lyžařům a snowboardistům k dispozici až od půl jedenácté dopoledne. Celý hlinecký areál je ale jinak stále otevřen denně, a sice od pondělí do soboty od 8.30 hodin do 20 hodin a v neděli od 8.30 do 17 hodin.

Na lyžování na přírodním sněhu a bez front lákají veřejnost provozovatelé sjezdovky v Trhové Kamenici (na snímku). Ve všední dny se tu zpravidla jezdí jen odpoledne, ale dnešek představuje kvůli pololetním prázdninám výjimku. Dnes se tu tedy bude jezdit od 9 do 19 hodin. V provozu je zde běžný vlek i vlek pro děti. Víkendový provoz začíná v Trhové Kamenici rovněž ráno o deváté hodině. V sobotu končí v 19 hodin, v neděli pak v 18 hodin.

V Hluboké u Trhové Kamenice rovněž přizpůsobili provoz aktuálním pololetním prázdninám. V panujících ideálních sněhových podmínkách by se tu dnes mělo lyžovat od 9 do 19 hodin a časy víkendového provozu se tu rovněž shodují s provozní dobou sjezdovky v Trhové Kamenici.

Upravené jsou nadále také tratě pro běžkaře v centru Železných hor nebo v okolí Hlinska. „Kolem chrudimské Podhůry ale doposud není potřebná dvaceticentimetrová vrstva sněhu, abychom začali stopu projíždět skútrem. Lidé si tu však prošlápli vlastní stopy takže klidnějšímu běžkování zdejší terén dobře vyhovuje," hlásí ředitel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.