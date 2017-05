Ski klub vylepší služby, nové přemostění svahu ale zatím nebude

Hlinsko – Sníh na Vysočině nadobro roztál a lyžaři ze svahů zmizeli, avšak sjezdovka Ski klubu Hlinsko úplně neosiřela ani teď, uprostřed jara. Už nyní se zde totiž naplno rozběhly práce spojené s přípravou vylepšení pro příští sezónu.

PRÁCE NA PŘEMOSTĚNÍ červené sjezdovky se v Hlinsku uskutečnily v roce 2006. Časem by tu podobným přemostěním rádi prodloužili i modrý svah určený pro méně zdatné lyžaře.Foto: Deník / Nečina Marek

„Teď vyklízíme a bouráme, abychom do sezóny stihli dokončit rozšíření a modernizaci naší půjčovny lyží a ski servisu. V areálu tak střídavě pracuje až desítka lidí," uvádí předseda Ski klubu Hlinsko Robert Vokáč.



Modernizace půjčovny bude spočívat v rozšíření prostor a vytvoření důstojnějšího prostředí pro zákazníky. Ski klub chce také zvýšit počet nabízených lyží a snowboardů, takže počítá se zásadní obměnou více než poloviny nabízeného materiálu. Letní období přinese také rekonstrukci skiservisu, včetně automatu na broušení lyží.



Již v jarním období byla pořízena rolba na úpravu svahů. Stranou nemá zůstat ani další vylepšení příjezdu a parkoviště přímo u sjezdovek Hlinečtí počítají rovněž s rozšířením dětského svahu. Ski klub Hlinsko se nevzdává ani dalšího smělého plánu na vybudování druhého přemostění silnice první třídy ve směru na Havlíčkův Brod.



První přemostění zde bylo dokončeno už více než před deseti lety. Tehdy umožnilo prodloužení červené sjezdovky, avšak Hlinečtí by rádi podobně prodloužili i sjezdovku modrou, čímž by svah zatraktivnili i pro méně zdatné lyžaře. „To by už ale šlo o poměrně velkou investici, kterou zřejmě v nejbližší době nebude možné realizovat. Ale uvidíme, myšlenky na přemostění se samozřejmě nevzdáváme," upřesnil Robert Vokáč.



Uplynulá zima přinesla hlineckému skiareálu potřebnou finanční stabilitu. „Poslední vánoční svátky byly po třech letech provázeny příznivým počasím a s ním i vyšším počtem návštěvníků. Jejich spokojenost se odrazila na tržbách. Spolek Ski klub Hlinsko díky tomu splatil úvěry a jedná o dalších, které nám umožní areál dále rozvíjet a modernizovat," doplnil předseda Ski klubu Hlinsko.



Na podzim minulého roku hlinečtí lyžaři zmodernizovali zasněžovací zařízení, takže celý areál je nyní při dostatečném poklesu venkovních teplot možné vysněžit už během několika málo dnů.



Přibylo rovněž dětí, kteří se v Hlinsku naučily lyžovat. Ze záznamů tamější lyžařské školy vyplývá, že v uplynulé sezóně se ve skiareálu Hlinsko naučilo lyžovat celkem 1021 předškoláků a prvňáků.