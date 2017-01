Slatiňanský zámek i park čeká obnova

Slatiňany – Během následujících let slatiňanský zámek výrazně změní svoji podobu. Národní památkový ústav získal dotaci z Evropské unie, která uhradí 85 procent nákladů na projekt obnovy této národní kulturní památky za 113 milionů korun.Přijetí dotace podepsal včera v knihovně zámku ministr kultury Daniel Herman a generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryzcková a ministr kultury Daniel Herman podepisují dotaci z evropských fondůFoto: Lukáš Vaníček

Rekonstrukce se dotkne nejen samotné budovy šlechtického sídla, ale výraznou úpravou projde i přilehlý park, a to včetně unikátního dětského hospodářství, které se na jiném zámku v Česku nenachází a v současné době je v žalostném stavu. Hospodářská stavení nechal postavit František Josef z Auerspergu, aby jeho děti poznaly, co to znamená práce. Malí šlechtici tu pěstovali zeleninu, kterou prodávali do zámecké kuchyně, aby pochopili hodnotu peněz.

Postupná obnova zámku i parku by měla být hotová do roku 2020 a rekonstrukce zasáhnou do jeho provozu. Národní kulturní památka se návštěvníkům neuzavře úplně, ale bude otevřená podle probíhajících prací.

V obnoveném dětském hospodářství vznikne interaktivní expozice o výuce šlechtických dětí. V jeho blízkosti postupně vyroste replika voliéry a kuželníku. Památkáři tu plánují obnovit chov pávů a zlatých bažantů.

STOVKY STROMŮ

Zámecký park po skončení obnovy nepoznají pomalu ani místní. Projekt počítá s výsadbou 244 nových stromů, bezpočtu keřů a keřových skupin. Obnoví se 109 000 metrů čtverečních trávníků a 6 600 metrů čtverečních záhonů trvalek.

Nejen hranici mezi volným anglickým parkem připomínajícím spíše přírodní les a květinovou zahradou přehradí podle dobových nákresů zhotovené ploty a branky. Řemeslníci obnoví oplocení kolem celého parku. Zvýší se tím i pasivní zabezpečení zámku.

Parkem povede 2,5 kilometrů obnovených cest, které budou lemovat dobové lavičky, lampy i odpadkové koše.

Na původní místo se podle historické fotodokumentace vrátí vyhlídkový altán na Podskále. Památkáři postaví i zaniklou kapličku, která v parku vznikla v roce 1926 k sedmdesátinám Františka Josefa.

Obnova se dotkne i jezírka. Jak poznamenává Miloš Kadlec z Územní památkové správy na Sychrově, tůňka se odbahní a vymění se nové izolační fólie. „Sníží se tak provozní náklady, staré folie prosakují a čerpání vody z Křižanovic něco stojí," doplňuje Kadlec.

OKROVÉ SÍDLO S LODŽIÍ

Největší změnou viditelnou na první pohled bude barva fasády, která se vrátí na původní okrovou. Památkáři dále plánují opravy oken i dveří a také zrestaurování zámecké brány. Ve své původní podobě bude obnovena venkovní lodžie při západním křídle, která byla zbourána v 50. letech minulého století. Osm místností v přízemí východního křídla se promění na návštěvnické centrum nebo výstavní prostory. Restaurátoři tu ze stěn odstraní latexové nátěry z 80. let a obnoví původní fresky, neopomenou ani podlahy a nový mobiliář.

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková věří, že po skončení oprav by se návštěvnost slatiňanského zámku mohla zvednou ze stávajících 25 000 turistů za rok až na dvojnásobek. Podle jejích slov by nové návštěvníky mohla přilákat zvědavost, co se za tak velké peníze pořídilo, i touha spatřit nově obnovené šlechtické sídlo, které se o pořádný kus přiblížilo stavu, v jakém bylo na přelomu 19. a 20. století.