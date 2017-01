Smog je tu. Tvoří jej prach

Chrudimsko - Mikroskopické částice jsou nyní ve vzduchu ve velkém množství.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Polétavý prach nás dusí. Od čtvrtečního odpoledne platí v Pardubickém kraji až do odvolání varování před takzvanou smogovou situací.

Drobných částeček, které meteorologové označují zkratkou PM10, tu teď máme nadbytek. Jde o mikroskopické kousky, které se dokáží dostat přes všechny překážky, které jim tělo klade do cesty, až do plic. Že to není nic zdravého, je asi celkem jasné.

„Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu doporučuje zdržet při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání," upozorňuje magistrát města Pardubic.

Omezit by se mělo i větrání (když už, tak krátce a intenzivně) a především cestování automobilem. Vozidla obecně totiž patří k významným producentům tohoto jemného prachu, zvlášť právě ve městech.