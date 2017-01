Sněhová kalamita ochromila dopravu na Chrudimsku

Chrudimsko - Vane silný vítr, který žene sníh na vozovku a tvoří se sněhové jazyky, zejména ve vyšších polohách regionu. Silničáři museli kvůli sněhu uzavřít několik silnic. Dohlednost snižují srážky a dopravu komplikuje řada nehod.

Silnice z Orle do ZaječicFoto: Marek Nečina

11:27 - Dopravu na silnici ze Zaječic do Chrasti řídí kyvadlově Policie ČR.



11:22 - "Dnes jsem jela z Hlinska na Miřetice a zpět. Musím říct, že silničáři odvedli skvělou práci a makají o 106. Ale i tak jsem tou cestou získala dost šedin. Auto plné dětí se strachem v očích, já vystrašená, protože i tak mi to klouzalo a auto si sem tam dělalo, co chtělo. Jsem ráda, že už jsem doma a celá. Ale v Majlantě už stál v příkopu náklaďák a v Hlinsku u sila kamiony," píše řidička Mirka Šibalová z Hlinska.



11:13 - Silnice v Lukavice do Podlíšťan není průjezdná.



11:07 - silnice Chrast - Horka - Hlinsko by měla být s opatrností průjezdná, místy se však tvoří sněhové jazyky. Pro silnici z Chrudimi na Sobětuchy to platí totéž.

Motoristé hlásí, že trasa z Hlinska směrem na Pardubice je průjezdná, nicméně v opačném směru od Chrudimi se pod nasavrckýcm kopcem tvoří dlouhá kolona kamionů, které nemohou vyjet táhlý vysoký kopec okolo města.

Auta kolem deváté ráno uvízla na silnici z Chrudimi na Kočí a po dvou hodinách se pomalu rozjíždí.

Silničáři museli kvůli sněhu úplně uzavřít silnici mezi Morašicemi a Janovicemi u Chrudimi a také silnici III/34017 mezi Sobětuchami a Hlinskem.

Zcela neprůjezdná je také silnice II/342 z Heřmanova Městce do Nákle a komunikace I/17 z Heřmanova Městce do Stojic. Sníh pokrývá silnici mezi Skutčí a Přibylovem a v Dřeveši.

Podle krajských silničářů je na Chrudimsku uzavřena silnice III/34017 v úseku Sobětuchy - křižovatka II/340 a silnice III/3403 v úseku Morašice - Janovice. Nesjízdná je i silnice 358 u obce Zaječice na Chrudimsku. V kopcích uvázly na některých místech kamiony a nákladní vozy, dlouhá kolona stojí například ve stoupání od Lukavice na Chrudimsku na Nasavrky nebo u Podhořan v témže okrese.

Se sněhovými jazyky a závějemi musejí řidiči počítat také na silnicích druhé a třetí třídy kolem Skutče, Vysokého Mýta, Žamberku a v Železných horách. Závěje se tvoří i v oblasti Holic a Přelouče na Pardubicku.

Na východě regionu napadlo až 15 centimetrů sněhu, v okresech Pardubice a Chrudim méně. Podle provozního náměstka Správy a údržby silnic Pardubického kraje Mariana Cvrkala se silničáři usilovně snaží komunikace udržovat, přesto museli čelit mnoha stížnostem. "Už máme venku včetně externích firem téměř 200 kusů techniky. Někteří řidiči najezdili za noc až 400 kilometrů. Veřejnost si ale odvyká na běžnou jízdu v zimních podmínkách," řekl ČTK Cvrkal.

Děti se do školy v Chrasti dostaly

"Kolem páté hodiny ráno jsem kontrolovala situaci v našich místních částech a hned, co naši pracovníci uklidili náměstí, vydali se uklízet do nejvíc zapadaných míst. Jinak jsem zaznamenala kvůli zavátým silnicím i několik pozdních příchodů zaměstnánců radnice, ale jednalo se jen o několikaminutová zdržení," uvedla chrastecká starostka Martina Lacmanová.

"Máme spoustu přespolních žáků, avšak do školy dorazili všichni. Hodně rodičů nám ale volalo, zda jsou děti skutečně na vyučování, protože o ně měly starost. Tak jsme ve třídách zjišťovali, zda jsou doptávané děti skutečně ve škole a rodiče jsme poté uklkidňovali, že je všechno v pořádku," řekla ředitelka ZŠ Chrast Lenka Budínská. "Největší potíže měla moje paní zástupkyně, která vyjížděla do školy už ve tři čtvrti na sedm, kdy silnice ještě nebyla tak dobře projetá. Poté, co ji ostatní řidiči pomohli vytlačilt auto v kopečku u Zaječic ale dojela rovněž v pořádku," doplnila ředitelka ZŠ Chrast.

Sníh trhá dráty elektrického vedení

"Vlivem velmi silného větru a sněžení evidujeme během dnešního rána mírně zvýšenou poruchovost. K nevíce postiženým oblastem patří Vysočina – Havlíčkobrodsko, Chotěboř ; Semilsko, Chrudimsko, a sever Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa. Naši technici jsou v terénu, pomáhají jim i pracovníci externích firem. Pomáhá nám i těžká technika, v horských oblastech jsou naše osádky vybaveny i např. sněžnicemi a sněžnými skútry. Poruchy se daří odstraňovat, ale vlivem počasí se na některých místech objevují další, říká tisková mluvčí společnosti ČEZ Šárka Beránková.